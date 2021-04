La médica que salvó al “Wey” y se convirtió en su ángel de la guarda: “Para mi vida fue luz”

Habló la médica que le salvó la vida al “Wey” Zapata el año pasado y se convirtió, por ende, en su ángel protector. Sofía Moreno contó llorando cómo tomó la noticia de la muerte del piloto sanjuanino y lanzó una contundente definición de lo que fue él para su vida: “Fue luz”.

“Es muy triste, lo primero que se me pasó por la cabeza es si hice bien en ayudarle en aquel accidente”, dijo Moreno. El 15 de noviembre de 2020 circulaba junto con su familia a bordo de un auto por Ruta 40 y vieron el vuelco del motociclista. La mujer ni dudó en ir hasta el auto todo destruido del joven piloto, que se había quedado dormido, y asistirlo. Es más su intervención fue clave para que el muchacho no llegara más grave de lo que estaba al hospital.

En diálogo con radio AM 1020 la mujer expresó: “Uno también es ser humano y muchas veces se replantea si hizo bien, si hizo mal, si cometió un error o si no. Era aquel momento el de él, o no, o era éste y si estuve en el momento y el lugar correcto para que él llegara hasta acá”.

“Lo segundo que pensé es en ese tiempo que tuvo el accidente hasta acá, la cantidad de gente a nivel mundial que gracias a él dio un paso adelante en su vida. Gente que pasó por lo mismo que él y que siguieron adelante motivados por él, por su historia”, agregó.

“Tal vez tuvo que pasar lo que pasó para que haga luz en la vida de tanta gente a nivel mundial, por su empuje, por su valentía”, explicó después.

“El Wey Zapata para mi vida fue luz, motivación, fuerza, empuje. Y no solo para mí, creo que para muchas personas. Es un dolor enorme, perdimos a alguien de nuestra familia”, cerró consternada.