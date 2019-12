La Mesa de Enlace no acudirá a la firma del documento multisectorial impulsado por el Gobierno

La Mesa de Enlace no acudirá hoy a la firma del documento multisectorial "Compromiso argentino de solidaridad" impulsado por el Gobierno nacional, debido que las entidades no pudieron "ponerlo a consideración" de sus "instancias orgánicas", señaló Federación Agraria Argentina en un comunicado de prensa.



"Hoy no podemos firmar este documento debido a que no hemos podido ponerlo a consideración de nuestras instancias orgánicas, por la poca antelación con la que lo hemos recibido", indicó la entidad agraria.



Según indicaron fuentes del sector a Télam, la invitación a la firma del documento multisectorial de apoyo a la gestión del gobierno frente acreedores privados y organismos internacionales de cara a la renegociación de la deuda externa, y ante el momento económico y social que atraviesa el país, se realizó ayer por la tarde por lo cual no se pudo poner a disposición para el análisis de las diferentes instancias de las entidades.



En la misma línea, Coninagro expresó en un escrito que la entidad "se siente comprometido con esta idea y la comparte. En la reunión prevista para esta tarde, no estará presente alguna autoridad de la Coninagro debido a que se está buscando que el Consejo de la entidad tome profundo conocimiento del contenido del documento a firmar".



Pasado el mediodía, la Mesa de Enlace en un comunicado conjunto que contó con la firma de todas las entidades, indicó que "reitera que es necesario en estos tiempos de Argentina se involucren todos los sectores en consensos que trasciendan los períodos de gobierno, que se plasmen en verdaderas políticas públicas y donde todos los niveles del Estado deban también contribuir positivamente con ellas", pero también que "considera que estas convocatorias deben hacerse respetando los naturales tiempos institucionales".