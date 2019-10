La meticulosa estrategia para no ir preso del policía que ebrio atropelló y mató

El policía Ricardo Montero, acusado de atropellar y matar en estado de ebriedad a otros dos integrantes de la fuerza en un siniestro automovilístico ocurrido en Chimbas en julio del 2018, presentó mediante su defensa un informe médico para quitar la agravante de alcohol en sangre y así recibir una condena que le permita cumplirla en libertad. Actualmente está con prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial.

El abogado del policía cesanteado de la fuerza, Gustavo Sánchez, presentó un informe que explica el motivo por el que le salió positivo el resultado del test de alcoholemia cuando en realidad tendría que haber salido negativo. A Montero el informe de presencia de alcohol en sangre dio un registro de 0.827, casi el doble de lo permitido por la ley para manejar: 0.5.

MIRÁ TAMBIÉN Operaron al acusado de asesinar brutalmente a Yamila Pérez

El estudio redactado por un perito de la Corte establece que Montero tomaba como medicamento el Ibuprofeno, que servía como analgésico para aliviar el dolor que sentía en un dedo, el cual se lastimó tres meses antes del siniestro vial. En esa oportunidad estaba arreglando la cadena de su moto. Un error hizo que la motocicleta arrancara y le cortara el dedo.

Ricardo Montero (Foto captura de Telesol)

El texto señala que tal medicamento hace que el alcohol en sangre permanezca por más tiempo en el cuerpo. De esta manera, el defensor Sánchez quiere comprobar que Montero de no haber tomado ese farmaco, le hubiera salido negativo la alcoholemia.

El informe como prueba se presentó en el Quinto Juzgado Correccional. Pero aún el juez no decidió si acepta o no lo planteado por la defensa de Ricardo Montero.

Acuerdo de juicio abreviado

En paralelo, el abogado Sánchez y Fiscalía llegaron a un principio de acuerdo para no llegar a juicio. Ese plantea una pena de tres años y seis meses, más nueve años de inhabilitación para conducir, para Montero, si acepta ser responsable del incidente vial que le quitó la vida Damián Ramón Vega y Marcos Luna. La audiencia estipulada para el juicio es el 7 de octubre. El juez del Quinto Correccional aún no determinó si acepta o no lo acordado entre las partes.

Damián Vega murió en el acto.

Ricardo Montero atropelló a Damián Vega y Marcos Luna, dos agentes de la Comisaría 17 en calle Tucumán a metros de Centenario. La mañana del 10 de julio de 2018 iba en su auto Chevrolet Aveo, alcoholizado y con dos compañeros. En un momento, se cruzó de carril e impactó con una moto en la que iban Vega y Luna. El primero murió al instante, mientras que el segundo trece días después.

Marcos Luna falleció trece días después del siniestro vial.

La Justicia resolvió hacerlo responsable del delito de homicidio culposo triplemente agravado por conducir con un nivel de alcoholemia superior al permitido, por conducir en exceso de velocidad y porque son dos las víctimas fatales. Además, embargó sus bienes por 750 mil pesos.

El escenario del fatal siniestro del 10 de julio de 2018 (imagen archivo de DIARIO HUARPE).