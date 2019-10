Operaron al acusado de asesinar brutalmente a Yamila Pérez

La semana pasada operaron por tercera vez al procesado por el brutal crimen de Yamila Pérez. El motivo de la intervención quirúrgica a Evaristo Molina se debió a que sufrió una infección en su rodilla derecha.

Según expresaron fuentes del entorno de Molina, el hombre fue obligado por otros presos a atajar durante un partido de fútbol hace dos meses. Durante el encuentro deportivo, el detenido sufrió un fuerte golpe en su rodilla lo que le produjo una lesión y a posterior una infección. Hasta el momento, los médicos operaron tres veces a Evaristo, según fuentes cercanas al preso.

MIRÁ TAMBIÉN Amilcar Funes: "Quiero tener un gimnasio, mi propia fundación y salir adelante"

Molina permanece detenido en el Penal de Chimbas y el recorrido del Servicio Penitenciario Provincial hasta el Hospital Rawson se convirtió en una constante.

El 28 de octubre está previsto que comience el juicio contra Molina en la Sala Tercera. La defensa tratará de llegar antes de la fecha a un acuerdo de juicio abreviado con Fiscalía. La pena que podría recibir es prisión perpetua.

La escena del crimen en El Mogote (Foto archivo de DIARIO HUARPE).

Molina está acusado de matar y desmembrar el cuerpo de la joven oriunda del barrio Cabot en junio de 2018. Tras una extensa investigación, que tuvo a otros sospechosos en la mira, la Justicia procesó al hombre de 70 años por homicidio doblemente agravado por alevosía y violencia de género. Es preciso recordar, que durante la etapa investigativa Evaristo confesó el asesinato macabro.

Yamila Pérez (Foto de Facebook)

"Yo le comenté que yo había matado a Yamila Pérez porque ya me sacaron una vez de mi casa y no quería que me saque para siempre, la chica no se quería salir del auto, que le iba a decir a mi esposa que andaba con ella y ahora en adelante quiero guardar silencio", manifestó Molina ante el juez Guillermo Adárvez, del Tercer Juzgado de Instrucción. El hombre mantuvo una relación en secreto con Yamila Pérez. En un encuentro, la mujer lo amenazó con delatarlo con su esposa y esto provocó la reacción del detenido que le propinó ocho cuchillazos antes de desmembrarla y dejarla tirada en el baldío de El Mogote.

Foto captura de Canal 8 / San Juan 8