La ministra Bullrich afirmó que "todavía no ha comenzado la transición"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dijo hoy que "todavía no ha comenzado la transición" hasta tanto el gobierno entrante no designe a los encargados de dialogar con cada área, pero repitió que los actuales funcionarios fueron instruidos para preparar todo el material sobre la gestión saliente "no solamente para los que vengan, sino también para la sociedad".



Por otra parte el presidente Provisional del Senado, Federico Pinedo, afirmó que su bloque ya transmitió en el Senado a la propia ex mandataria Cristina Kirchner (vicepresidenta electa de la Nación y titular del Senado) y a sus colaboradores "una actitud constructiva" en el ámbito parlamentario.



Bullrich y Pinedo fueron los voceros de la reunión de Gabinete que esta mañana encabezó el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada.



"Todavía no ha comenzado la transición porque no hemos tenido contactos con quienes van a ser los equipos, no ha habido presencia en los ministerios", señaló la funcionaria en rueda de prensa, pero declaró que sí fueron instruidos por el Presidente para "preparar todo el material".



"Estamos simplemente esperando que se nombren las personas y ordenando documentos que sean de lectura simple ágil y clara, no solamente para los funcionarios que vengan sino también para la sociedad", agregó.



En el mismo sentido, Pinedo sostuvo que "el Presidente y los ministros están esperando la designación de los futuros ministros o referentes de áreas" y reconoció que el presupuesto del año próximo tendrá "una situación financiera compleja" con una necesidad de "asignar recursos escasos" y que requerirá un trabajo mancomunado.



"En ese contexto nuestra actitud constructiva va a ser real", aseguró el referente de PRO, que adelantó que ya le expresó esa misma postura a Cristina Kirchner y a sus colaboradores en el Senado.



Siempre en terreno parlamentario, recordó por otro lado que su fuerza no cree "en superpoderes ni ese tipo de cosas" porque sostienen que "se puede gestionar la Argentina desde la normalidad".



Finalmente dijo que notó "una agresión" que él considera "injustificada" a la gestión en materia de relaciones exteriores del presidente Macri y su canciller Jorge Faurie, quienes en su opinión "han hecho un trabajo extraordinario en materia de vínculos con el resto del mundo para que los argentinos tengan a quién vender lo que produzcan y puedan generar más trabajo".



En otro tramo de su diálogo con la prensa, ambos fueron consultados sobre la futura presidencia del PRO, en particular Bullrich luego de versiones que indicaban que ella podría ocupar ese lugar.



"No tengo una respuesta. Es un tema que lo tienen que discutir distintos sectores que conforman el PRO, los diputados, los intendentes, los presidentes de partido", respondió.