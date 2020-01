La ministra Gómez Alcorta dijo que "hay que repensar las masculinidades y los niveles de violencia"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se refirió hoy al crimen de Fernando Báez Sosa en la localidad balnearia de Villa Gesell y aseguró que “hay que repensar las masculinidades y los niveles de violencia que no solamente tienen como víctimas a las mujeres” sino también “a los varones”.



En declaraciones a radio AM 750, la ministra Gómez Alcorta dijo que desde la cartera que representa intentan “sumar algo al debate público”, en referencia al asesinato de Báez Sosa (19), y señaló que el hecho “permite pensar que el patriarcado, que siempre se ve en clave de privilegio para los varones, también tiene sus altos costos para los varones, a partir de la cultura machista”.



En ese sentido, Gómez Alcorta aseguró que es “bienvenido" que el tema "forme parte de la agenda pública” y propuso “repensar las masculinidades y los niveles de violencia, que no solamente tienen como víctimas centralmente a las mujeres”, sino que también “en algún punto los tiene como víctimas a los varones”.



Asimismo, en cuanto al crimen del joven, por el cual hay diez rugbiers detenidos, señaló que “hay una cuestión de clase que no se la puede correr de lado” y que junto al tema del género, “son variables que están en esta caso particular en juego”.