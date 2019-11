La muerte de un estudiante de Hong Kong desata indignación y temores de radicalización

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un estudiante de Hong Kong murió hoy tras sufrir heridas graves en la cabeza durante enfrentamientos con la policía días atrás, lo que provocó una nueva ola de indignación en el movimiento prodemocrático y temores de una radicalización de las protestas que sacuden el territorio chino.



Chow Tsz-lok, de 22 años, estudiante de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, se encontraba en coma desde que cayó desde el tercero al segundo piso de un estacionamiento.



Aunque las circunstancias no están claras, la caída ocurrió luego de que la policía arrojaba gas lacrimógeno contra una multitud en el estacionamiento y sus alrededores, en un distrito al este de la península de Kowloon, el domingo pasado.



Su muerte es la primera de un estudiante en cinco meses de protestas en la ciudad-estado. Se han registrado unas pocas muertes durante la crisis, en algunos casos aparentes suicidios y la de un manifestante que cayó al vacío cuando colgaba una pancarta de un edificio.



La Autoridad Hospitalaria de Hong Kong informó que Chow murió hoy por la mañana, pero no dio más detalles.



El gobierno local expresó su "gran pena" por la muerte y la policía prometió una investigación.



Unos 1.000 manifestantes enmascarados marcharon hoy por un distrito del centro de la ciudad cantando "¡Disuelvan la policía!", "¡Venganza!" y ¡"Una deuda de sangre se paga con sangre", informó CNN.



Centenares de manifestantes se habían reunido en el hospital esta semana para rezar por Chow, a quien dejaron flores y mensajes de esperanza por su salud en las paredes del edificio.



La policía local negó categóricamente que tuviese algo que ver con la muerte del joven al tiempo que expresó sus condolencias por su fallecimiento.



En una rueda de prensa, la superintendente de Policía del distrito donde se produjo el suceso, Suzette Foo, aseguró que agentes antidisturbios habían entrado al estacionamiento persiguiendo a personas que habían creado disturbios pero mucho antes de la caída de Chow Tsz-lok.



"Hay acusaciones de que los oficiales de policía persiguieron al hombre antes de su caída. Debemos aclarar que esto es totalmente falso", dijo Foo, citado por la agencia de noticias EFE.



La superintendente se comprometió a que la policía realizará "todos los esfuerzos" para investigar la muerte del estudiante.



Wei Shyy, rector de la Universidad a la que pertenecía Tsz-lok, aseguró en un comunicado que vieron "imágenes de una ambulancia bloqueada por los automóviles de la policía lo que causó un retraso de 20 minutos" en la operación de rescate y demandó explicaciones a los agentes.



En Beijing, la Cancillería china no quiso hacer comentarios sobre la muerte de Chow. La ex colonia británica fue devuelta a China en 1997.



"Lo que quiero decir es que, en este momento, la cosa más urgente para Hong Kong es detener la violencia y restaurar el orden", dijo el vocero del ministerio, Geng Shuang.



Las protestas en Hong Kong comenzaron en junio a raíz de un polémico proyecto de ley de extradición, ya retirado por el gobierno, pero han mutado hasta convertirse en un movimiento que busca una mejora de los mecanismos democráticos de Hong Kong y una oposición a la cada vez mayor injerencia de Beijing.



No obstante, algunos manifestantes han optado por tácticas más radicales que la protesta pacífica y los enfrentamientos violentos con la policía son habituales.