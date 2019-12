La muestra "Mapa de sueños latinoamericanos" se exhibe en el Parque de la Memoria

El ensayo fotográfico "Mapa de sueños latinoamericanos", que Martín Weber comenzó en 1992 consultando a centenares de personas cuál era su sueño, y continuó con un audiovisual por 53 ciudades de ocho países, se exhibirá hasta el 17 de febrero, en el Parque de la Memoria.



Curada por Florencia Battiti, la exhibición reúne 110 imágenes tomadas por Weber con una cámara de placa a lo largo de los más de 20 años en los que recorrió Latinoamérica con un pizarra en mano donde pedía que escribieran sus sueños quienes accedían a retratarse.



Así recorrió la Argentina, Cuba, México, Perú, Nicaragua, Guatemala, Brasil y Colombia fotografiando comunidades indígenas del nordeste brasileño, pueblos de la Selva Negra nicaragüense y la Selva Lacandona en Chiapas, profesores universitarios de Cusco, familias de clase media en Buenos Aires, estudiantes del norte correntino o niños de la frontera en Tijuana.



Weber inició el viaje a partir de interrogantes sobre la revolución nicaragüense: "Un día que debatía con mis amigos de secundaria me di cuenta de que ni yo ni ellos habíamos estado ahí. Ese fue el germen de mis ganas de conocer esos lugares: que no me los cuenten terceros", manifestó.



Fue tras las preguntas, para volver con testimonios, y eso se fue uniendo a una intención de empoderar a los protagonistas de esas imágenes.



La exposición podrá visitarse de manera gratuita, de lunes a viernes de 10 a 17 y sábados, domingos y feriados de 11 a 18, en avenida Costanera Rafael Obligado 6745, de la Ciudad de Buenos Aires.