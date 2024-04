Una mujer realizó un desesperado posteo, que se volvió viral, para contar su situación y pedir ayuda económica para que su madre respire mejor y pueda dejar la internación en la que se encuentra para seguir recuperándose en su casa.

En contacto con DIARIO HUARPE, Natalia Vanesa Olmedo García, la mujer de 36 años que formuló este desesperado pedido de ayuda, contó que hace poco la despidieron de su trabajo como empleada doméstica, además de que está separada y tiene cuatro hijos. Hace unos días debió internar a su madre Laura María García, de 72 años, en la Clínica Santa Clara.

Natalia contó que desde hace tiempo su madre sufre EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) por lo que tiene serias dificultades para respirar y por eso fue internada. A esto se sumó que en ahora le encontraron unos "bultitos" en las mamás y ya le realizaron estudios por imágenes para tratar de determinar si se trata de una formación de cáncer.

Tras algunos días de internación, finalmente, Laura se estabilizó y los médicos le aconsejaron que vuelva a su casa. El problema es que para poder darle el alta necesita un condensador de oxígeno, ya que la mujer debe contar con asistencia respiratoria constante.

Natalia contó que ya inició el trámite para que PAMI le dé el condensador, pero en la obra social de los jubilados le dijeron que "va a demorar" unos días, por eso resolvió alquilar el aparato al menos por dos semanas para dar tiempo a que la obra social le autorice el condensador.

"Averigüe en diferentes negocios del rubro en un lugar me dijeron $100.000 y en el otro me pidieron $40.000, por eso estamos interesados en alquilar el condensador en este lugar más económico, el problema es que yo no tengo nada de dinero en este momento", contó Natalia.

Es que la mujer contó que desde que la despidieron ella venía haciendo unos pesos con la venta de productos de panificación, pero ahora con la internación de su madre, no puede amasar y no está teniendo ingresos por estos días.

Por eso se necesita que le den el alta a su madre para poder cuidarla en casa y darse el tiempo para volver a trabajar. "Además, tenemos miedo de que si sigue internada se pueda contagiar alguna enfermedad, queremos a mi mamá en su casa", aseguró Natalia.

Las personas que deseen colaborar pueden hacer su aporte por el sistema de billetera san juan, al alias natalia.ol o pueden comunicarse con ella al 2645498159.