La OMS reiteró que el barbijo debe ser usado solo por médicos y enfermos

Desde que inició el avance de la pandemia de coronavirus se posicionó en el centro de la polémica el uso del barbijo o mascarilla como medio que podría servir para evitar los contagios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) volvió a pronunciarse al respecto este lunes y concluyó que los barbijos no son una “solución milagro” contra el COVID-19.

El director Tedros Adhanom Ghebreyesus afirmó que “no hay respuesta binaria, ni solución milagro. Las mascarillas solas no pueden frenar la pandemia”. A la vez, señaló que “solo se justifica” su uso en países donde otras medidas no puedan ser implementadas.

La publicación que dio a conocer hoy la OMS hace hincapié en que el barbijo debe ser usado por el personal de salud, infectados con coronavirus o quienes cuidan a enfermos.

“Nos preocupa que el uso masivo de parte de las personas pueda agravar la carencia de estos instrumentos”, subrayó Adhanom.

En el mismo sentido que la OMS se viene manifestando la autoridad sanitaria de San Juan, siguiendo los lineamientos que indican que no se recomienda la utilización de barbijos para todas las personas.

La jefa de Epidemiología de San Juan, Mónica Jofré, justificó esta metodología de no exigir el uso de barbijos a toda la población en que no hay circulación viral en la provincia. “No tuvimos ningún caso confirmado autóctono, el único es importado. No hay certificación de que tengamos circulación vital”, dijo.

La funcionaria, de todos modos, indicó que esa medida habrá que evaluarla cuando haya circulación viral en la provincia.

Caso contrario al de San Juan representan Catamarca, Jujuy y La Rioja cuyas autoridades dispusieron el uso obligatorio de barbijos para todas las personas que salgan a la calle. Esta implementación enfatiza el uso preventivo y de concientización ante la propagación del coronavirus.

Pero de estas tres provincias, solo Jujuy multará con el pago de $1.000 a la persona que no use la mascarilla en la vía pública.

Fuente: DIARIO HUARPE y Clarín.