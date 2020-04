Polémica por el uso de barbijo para prevenir el coronavirus: cuál es la postura de San Juan

Las autoridades de San Juan ya remarcaron varias veces que no recomiendan la utilización de barbijos para todo el mundo, pero con las nuevas implementaciones en las provincias de Catamarca, La Rioja y Jujuy obligando a sus ciudadanos a usarlos para circular, las consultas se hacen más frecuentes.

La jefa de Epidemiología Mónica Jofré, que da las conferencias sobre las novedades del coronavirus, dijo este lunes que esa medida habrá que evaluarla cuando haya circulación viral en la provincia.

"Nosotros tenemos que tener en cuenta una mirada epidemiológica y sanitaria. En San Juan no tuvimos ningún caso confirmado autóctono, el único es importado. No hay certificación de que tengamos circulación vital", dijo la funcionaria, que ya varias veces remarcó que "todo puede cambiar" ya que se trata de un virus nuevo.

Jofré explicó que con la ampliación de la definición de caso sospechoso a todo cuadro de neumonía se tendrá que analizar si hay casos positivos para COVID-19.

"Si tenemos un resultado positivo tendremos que ampliar la investigación epidemiológica. Ahí vamos a saber si esas neumonías que tenemos no han salido fuera de la provincia. Vamos a evaluar la circulación viral", explicó.

En base a esa investigación, "es que uno puede llegar a recomendar o no el uso de barbijos".

"Teniendo en cuenta también que la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace hincapié en todas esas personas que pueden haber contraído el virus y no tienen el síntoma pero pueden estar contagiando", concluyó.

El debate sobre el uso del barbijo para las personas que no presentan ningún síntoma se instaló desde el comienzo de la pandemia, aunque en San Juan siempre se afirmó que solo es necesario para los que están expuestos al virus, como recomendó la OMS. Pese a esto, las farmacias prácticamente se quedaron sin ese elemento.

Las otras provincias

Catamarca fue el primer distrito en ordenar la utilización del protector. El gobernador Raúl Jalil explicó a Ámbito que "el barbijo hace que la gente se lleve menos las manos a la cara, que hable menos, que reconozca una enfermedad. Y su uso en la provincia es de cerca del 95%".

"No tenemos una multa por no usar barbijos. Hemos instalado la obligación de usarlos y hemos tenido una respuesta de la sociedad no esperada y bastante importante", aseguró.

Por su parte, La Rioja comenzó a implementarlo este lunes: todos deberán salir de sus casas con boca y nariz cubierta. En el decreto, el gobernador Ricardo Quintela expuso que "lo dispuesto se enmarca como medida preventiva, teniendo en cuenta el crecimiento exponencial de casos de los cuales 6 fueron confirmados en esta provincia lo que obliga a tomar los recaudos necesarios para evitar su propagación".

En tanto que en Jujuy el gobernador Gerardo Morales anunció el uso obligatorio desde el viernes próximo y habrá multas de 1.000 pesos para los que no cumplan, según una entrevista que dio a América TV.

Según publicó el mandatario de la provincia del norte en su Twitter, tomó la decisión "luego de un análisis profundo y consenso entre especialistas de la salud".