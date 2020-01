La ONU denuncia la muerte de cuatro niños y que no se cumple la tregua en Libia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Naciones Unidas denunció que la tregua pactada en Libia no se está cumpliendo y que hay combates en la capital del país, Trípoli, al tiempo que reportó la muerte de cuatro niños, todos menores de 12 años, solo en los últimos dos días, como resultado de bombardeos.



"Los intercambios de artillería han aumentado considerablemente en Trípoli en los últimos días, con el consiguiente aumento de las víctimas civiles debido a los bombardeos indiscriminados", alertó anoche el enviado especial de Naciones Unidas para Libia, Ghasan Salame, ante el Consejo de Seguridad.



"Desde el 6 de enero, hemos verificado al menos 21 víctimas civiles: 18 muertos y tres heridos. Sólo en los dos últimos días, cuatro niños, todos menores de doce años, han muerto como resultado de los bombardeos en la zona de Al Hadhba de Trípoli", abundó. No obstante, los combates no sólo tienen lugar en Trípoli, sino que también se extienden hacia las afueras de la capital, refirió Salame.



"El Ejército Nacional Libio, comandado por el mariscal del campo Jalifa Hafter, lanzó una ofensiva contra las fuerzas del gobierno de Acuerdo Nacional en la zona de Abu Grain, al sur de Misurata, provocando fuertes enfrentamientos con decenas de víctimas en ambos bandos", precisó.



Asimismo, señaló que los libios deben tener la esperanza de que la comunidad internacional "no los ha abandonado", reseñó la agencia de noticias Europa Press.



"Hay actores sin escrúpulos dentro y fuera de Libia que cínicamente asienten y guiñan el ojo a los esfuerzos por promover la paz y afirman devotamente su apoyo a la ONU y mientras tanto continúan redoblando su apuesta por una solución militar, levantando el espantoso espectro de un conflicto a gran escala y más miseria para el pueblo libio, más refugiados y un vacío de seguridad", indicó.



En cuanto a la situación humanitaria, Salame reveló que el número de personas forzadas a abandonar sus hogares en la zona de Trípoli desde el mes de abril supera las 149.000 personas.



La crisis en Libia alcanzó su punto álgido con la internacionalización del asedio que Hafter, brazo armado del gobierno paralelo del este de Libia, lleva manteniendo sobre Trípoli desde el pasado mes de abril con el apoyo de Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Egipto. El gobierno libio de la capital está respaldado por países como Turquía, con la que ha firmado un pacto específico de seguridad.