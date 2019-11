La ONU dijo que no le corresponde definir si hubo golpe de estado en Bolivia o no

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirmó hoy que no le corresponde “definir” si la renuncia del presidente de Bolivia, Evo Morales, fue consecuencia de un golpe de estado o no.



“No es una situación que nosotros debamos definir”, dijo Farhan Haq, vocero del secretario general, António Guterres, en conferencia de prensa en la sede del organismo.



Haq calificó las circunstancias en Bolivia como “muy fluidas” y aseguró que la ONU está procurando que la crisis en el país sudamericano no escale.



“Estamos poniéndonos en contacto con interlocutores nacionales e internacionales para ayudar a calmar la situación”, dijo, según la agencia noticiosa EFE.



“Lo más importante ahora es prevenir un recrudecimiento y llevar a cabo todas las medidas para crear condiciones para unas elecciones pacíficas, creíbles, transparentes e inclusivas lo antes posible”, agregó el funcionario.