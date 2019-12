La oposición elogió el llamado a la unidad del Presidente y abogó por trabajar "sobre coincidencias"

Dirigentes del arco opositor elogiaron hoy el llamado a la unidad formulado por el presidente Alberto Fernández durante su discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa y pidieron trabajar "sobre las coincidencias y dejar de lado las diferencias" para superar la crisis económica que afecta a la Argentina.



Senadores y diputados de Juntos por el Cambio, de la izquierda y de partidos provinciales cuestionaron también "la falta de precisiones" de las medidas anunciadas y varios cuestionaron las alusiones al informe "Nunca más" que hizo el mandatario al anunciar la reforma judicial que va a proponer el nuevo gobierno.



Desde el oficialismo, en tanto, ponderaron el paquete de anuncios que enumeró el jefe del Estado en su mensaje y cuestionaron la situación económica en la que la administración saliente deja al país.



Entre los primeros en expresarse, el senador nacional Julio Cobos destacó que el presidente Alberto Fernández haya mencionado en su discurso "la necesidad de lograr la unidad de los argentinos a partir de un amplio acuerdo entre los distintos sectores sociales y políticos".



El senador nacional por Río Negro Alberto Weretilneck ponderó el mensaje de Fernández al señalar que "fue un discurso destinado a cerrar la grieta de una vez por todas" en el que "manifestó su intención de construir una Argentina que crezca y produzca".



El ex presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, consideró por su parte que "el primer consenso es el valor de las instituciones de la democracia" y abogó porque "las diferencias que hoy quedaron expuestas no impidan trabajar sobre las coincidencias".



La senadora radical Silvia Elías de Pérez declaró que "el primer discurso como presidente de Alberto Fernández tiene una serie de definiciones con las que no debe haber diferencias partidarias, el combate al hambre, la necesidad de encontrar puntos de unión y de trabajar en políticas activas para terminar con la violencia contra las mujeres".



"Muchos de los ejes forman parte de nuestra agenda de reclamos y demandas para los gobiernos provinciales que son de su mismo signo político como el uso transparente de la pauta oficial", añadió.



La senadora de PRO Laura Rodríguez Machado calificó al discurso de Fernández como "bastante general" en el que dijo "el qué, pero no el cómo" y cuestionó la denominación de "nunca más" al tramo en el que el mandatario cuestionó al sistema judicial.



"El Nunca Más tiene un valor simbólico para todos los argentinos y la verdad que comparar algunas cosas con la dictadura, no me pareció bueno", sostuvo la legisladora.



El diputado nacional del socialismo Nicolás del Caño consideró por su parte que el mensaje tuvo "mucho enunciado y poca medida concreta sobre los temas más candentes como los despidos y las tarifas" y cuestionó que no se haya pronunciado sobre "los grandes ganadores del gobierno de Mauricio Macri".



Desde el oficialismo, el senador Mario Pais declaró que "se inicia una etapa en la que se requerirán medidas y soluciones inmediatas trabajando en conjunto sin distinciones para poner a la Argentina de pie y retomar el camino de desarrollo con inclusión social".



"Será valiosa una reforma que nos dirija a una justicia que respete el debido proceso donde no haya operaciones ni detenciones arbitrarias cuando no exista sentencia firme y la intervención de la AFI va en esa dirección", agregó.



La senadora nacional del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, ponderó también el llamado a la unidad nacional formulado por el Presidente al considerar que "es lo que necesita la Argentina" para superar la crisis.



"Fue un discurso de unidad, que es lo que necesita la Argentina. Sobre todo las discusiones estructurales y son las propuestas que dio. Me parece fantástico y es lo que necesita el país", sostuvo la legisladora por Mendoza.