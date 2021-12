La oposición en contra de eliminar las PASO y reflotar otro sistema electoral para 2023

Luego de ganar las elecciones por un ajustado margen, el gobernador Sergio Uñac reunió a los intendentes del Frente Todos y, además de agradecerles la tarea realizada en las últimas elecciones, bajó un claro lineamiento de cómo encarar y llegar lo mejor posible al 2023, año que se renuevan todos los cargos provinciales. En ese contexto les comunicó que impulsaría la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en San Juan, tal cual lo hizo público en reiteradas ocasiones, y que estudia la implementación de un nuevo sistema electoral que contemplaría un mix entre la Ley de Lemas y las listas colectoras de cara los comicios del 2023.

Tras esto, DIARIO HUARPE, consultó a los principales referentes de la oposición y todos criticaron con dureza la iniciativa. Incluso pidieron por la boleta única para lograr mayor transparencia.

Estas críticas opositoras, a pesar de no tener el número suficiente en la Cámara de Diputados donde deberá debatirse el proyecto, anticipan una dura batalla que deberá librar el oficialismo para lograr el objetivo.

Marcelo Orrego / Diputado Nacional de Juntos por el Cambio

Marcelo Orrego

“Si el concepto de eliminar las PASO es ahorrar dinero, no entiendo la idea de adelantar las elecciones. Si hacemos los comicios el mismo día de las nacionales, la plata la pone el gobierno nacional y no San Juan. Con esto, el sanjuanino podría ir a votar hasta 4 veces en 2023. Sobre la posibilidad de combinar Ley de Lemas y Colectoras, yo primero quisiera ver el proyecto. Las listas colectoras son muy criticadas y la Ley de Lemas es inconstitucional, no puede ser que sea electo quien menos voto tenga. El gobierno debe legislar sobre la boleta única, con esto cuidamos el medioambiente, ahorramos dinero y somos más transparentes. Esto que hoy está pensando el gobierno no tiene nada que ver con la agenda de la gente. El sanjuanino nos necesita trabajando en otros temas, no en la Ley de Lemas”.

Marcelo Arancibia / Consenso Ischigualasto

Marcelo Arancibia

“Creo que todo esto que está realizando el gobernador, con dos años de anticipación y en un país donde todavía no sabemos cuál es el presupuesto del año próximo, se hace pensando en términos electorales y con el único propósito de cauterizar cualquier acto interno del PJ. Uñac, con el 44% de los votos que tiene no puede llevarse por delante la Constitución, con el 44% no tiene legitimización popular para plantear esto. Tratar de evadir la representatividad recurriendo a la Ley de Lemas, eliminar las PASO, recurrir a la birome, adelantar las elecciones tiene como único fin posponer la interna peronista. Uñac quiere un mandato más, pero ya le dijo a los intendentes que no pueden repetir, entonces me pregunto de dónde sacará el apoyo para perpetuarse en el poder. Esto que pretende es precarizar la democracia, ahora hay que ver que hace el orregismo en la Cámara de Diputados. El cambio que hay que implementar en San Juan es ir a la boleta única, no volver al pasado”.

Antonio Falcón / Presidente Unión Cívica Radical

Antonio Falcón

“Esto que pretende el gobierno de Sergio Uñac es volver al pasado, esto me habla mucho más de una intención de fraude que de transparencia electiva. En la Unión Cívica Radical ya hemos charlado de lo que se va diciendo y desde ya estamos en contra de todo esto. Nosotros estamos a favor de la participación, a favor de las PASO y lo mejor sería la implementación de la boleta única. Esta acción si sería un avance en el ejercicio de la democracia”.

Martín Turcumán / ADN

Martín Turcumán

“Intentar ir por la Ley de Lemas o las listas colectoras es un claro retroceso que haría la democracia. Con esto volveríamos a los esquemas tramposos, donde no gana el que más voto saca. Sin dudas esto sería un sistema confuso para el electorado. Lo peor de todos es que tratan de ajustar los sistemas electorales a la debilidad política que tienen, hay que mejorar la ley de las PASO, es lo más democrático. Además, si buscan un cambio que sea ir por la boleta única, que tiene muchos beneficios y es transparente, es por eso que la política tradicional no quiere saber nada con ese sistema. Volver a la Ley de Lemas es el pasado”.

Fabián Martín / Intendente de Rivadavia, Juntos por el Cambio

Fabián Martín

“Todavía no conozco el proyecto de lo que pretende el gobierno sobre las elecciones del año 2023. De todas maneras estoy en desacuerdo con eliminar las PASO, ya que considero que es una ley buena que sirve para mejorar la democracia y la participación. Además, ya se habla de anticipar las elecciones y esto tira por la borda los argumentos de ahorrar dinero y hacer que la gente no vaya tantas veces a las urnas. Si el Gobierno de San Juan no adelanta las elecciones, votaríamos en la misma fecha que las nacionales y el dinero vendría de nación. La Ley de Lemas es antidemocrática y no podemos permitir que esto ocurra en San Juan, volver al pasado, a la década del ´90 no. Debemos ir en busca de un sistema mucho más claro, transparente y en ese sentido está la boleta única. Que cambien el sistema electoral por miedo a perder no puede pasar”.

¿Qué es y cómo funciona la Ley de Lemas?

La Ley de Lemas se conoce también como el doble voto simultáneo y su particularidad es que no sólo se vota a un candidato o una lista en particular, sino que con el mismo sufragio puede favorecerse a otro candidato.

Bajo este sistema cada partido o alianza electoral es un lema y puede existir la posibilidad de sub-lemas, que son listas que también están encuadradas en el lema general. Es una suerte de elección interna y general en el mismo acto eleccionario, a pesar de las distorsiones que puede generar.

De esta forma, se rompe con la lógica de que el candidato más votado es el ganador, ya que no necesariamente sucede de esta forma. Este sistema claramente beneficia a los espacios de mayor estructura.

¿Qué son las colectoras?

Son listas de distintos partidos políticos que presentan diferentes candidatos para una determinada categoría de votación, pero adhieren a una misma lista para otra categoría.

De este modo, el candidato que recibe la adhesión de las distintas listas suma (colecta) votos de diferentes partidos sin necesidad de negociar y formalizar una alianza que los integre a todos, mientras que cada una de las listas colectoras se beneficia del “arrastre” del candidato al cargo de mayor jerarquía.