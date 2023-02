La palabra de Lionel Scaloni, tras ser elegido mejor entrenador del mundo

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, ganó el premio The Best este lunes 27 de febrero. El líder de la "Scaloneta" tuvo horas muy emocionantes. No sólo confirmó su vínculo con la "Albiceleste" hasta el 2026, sino que también se quedó con el premio al "mejor entrenador del mundo". Al respecto, luego de la ceremonia, habló con TyC Sports y dejó varias frases interesantes.

"El objetivo es que a la Selección vengan los mejores. Seguir con los juveniles de la manera en la que están trabajando Pablo (Aimar), Placente (Diego), Bernardo Romeo como coordinador, que todos ellos sigan también. No digo de darle alegría a la gente porque al final mal interpretamos a veces, sobre todo en los juveniles el querer ganar, si no intentar que esos chicos puedan vestir la camiseta de la Mayor como pasó en el Mundial y en el caso de la Mayor que estén los mejores, no miramos el DNI", comenzó diciendo.

Tras ganar en las cuatro categorías que había argentinos, Lionel Scaloni dijo: "Es un reconocimiento a lo que se consiguió grupalmente. En el caso de mío, de todo el cuerpo técnico y de los jugadores. Sin ellos no se podía conseguir el Mundial. Bastante más controlada mi emoción y venía pensando en eso. Sí me emocioné cuando habló Emiliano (Martínez), cuando lo hizo Leo (Messi), porque estar sentado y escuchar lo que dicen emociona. Es genuino y lo hacen de tal manera que estamos muy contentos".

Meses inolvidables para Lionel Scaloni

"Dibu Martínez es un animal como pibe, lo que transmite al grupo y nos dio tanto. Serán unos días históricos y por suerte vamos a poder festejar con nuestra gente. Eso es impagable. Esperemos que puedan estar los chicos que nos sacaron campeones y otros que nos den alegrías también. Los objetivos próximos son los mismos que hasta ahora: competir, que estén los mejores, sentido de pertenencia, que la gente se sienta identificada con los chicos que vienen de abajo, seguir con la misma sintonía", dictó el DT de Argentina.

Para cerrar, Lionel Scaloni afirmó: "No tenemos por qué cambiar. Estos dos meses, el primero sobre todo, fue muy emotivo. El segundo se me hizo un poquito más pesado. Ya necesito pensar en el fútbol. Se consiguió el título, pero esto sigue, necesitamos competir. Creo que cuanto más pase el tiempo nos daremos cuenta. Ahora mismo necesito estar con la cabeza en los entrenamientos, en la lista, pensar en los jugadores que creo que es para lo que sirvo".