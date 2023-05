La palabra de Xavi tras el título del Barcelona y la invasión de hinchas

El pasado domingo 14 de mayo, Barcelona volvió a reinar en LaLiga y Xavi Hernández quedó en la cima. El entrenador del culé volvió a levantar un título con la camiseta del blaugrana, aunque esta vez lo hizo desde otras labores. En conferencia de prensa, el estratega catalán habló de lo que le significa volver a ser campeón, como así también dejó algunas frases sobre la invasión de hinchas del Espanyol en medio de los festejos.

"La sensación es magnífica, de trabajo bien hecho. Han sido 10 meses de sacrificio, de esfuerzo... Se lo merecen los futbolistas, la afición... esto da estabilidad al proyecto. Hay que seguir por este camino. Hemos rubricado LaLiga en un partido fantástico, nos hemos relajado tras el 0-4. Ellos han tirado de orgullo. Era un escenario de guión: ganar una Liga en un derbi a falta de cinco jornadas. Es el resumen de un gran trabajo. En la primera parte, hemos estado espectaculares", sostuvo Xavi al comienzo.

Publicidad

Por otro lado, Hernández también acotó: "El hecho de las críticas por los días de fiestas ha pesado, han sacado el orgullo. Y que la gente viniera a la Ciudad Deportiva. Me voy muy orgulloso y satisfecho. He felicitado al presidente. Hemos hecho un gran esfuerzo. Una Liga a falta de cuatro jornadas, con tantos puntos sobre el Real Madrid tiene mucho mérito. Se debe celebrar. Tiene un gran mérito. Estoy muy contento y orgulloso".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

"Me he acordado de mi mujer, mi familia, hermanos, hijos... de los que no fallan nunca. En España no se valora el trabajo que se está haciendo. Soy muy cabezón y el trabajo tiene recompensa. Hemos creído en la idea. Esto nos da seguridad y estabilidad para creer en el proyecto. Hemos sido un equipo. Los jugadores han priorizado el trabajo en equipo a la individualidad. En muchos momentos, hemos jugado muy bien, pero hay que mejorar. Ganar dos títulos es una muy muy buena temporada", agregó el DT del Barcelona.

Invasión de hinchas del Espanyol

Sobre el escandaloso festejo, Xavi Hernández dijo: "Les he dicho que para dentro porque pienso que ya vale. La celebración es normal, pero era de respeto ir a la caseta, porque no estábamos en casa. Soy racional. Pero las emociones son difíciles de controlar. Lo celebrábamos no por estar en el campo del Espanyol sino por el título. No estamos en casa. No he visto si ha pasado algo más, yo me he ido dentro. No hay que darle más importancia. No hay que generar polémica. Creía que era momento de entrar, había que celebrarlo dentro en familia. No hemos provocado a nadie. Celebrábamos una Liga que para nosotros es muy importante".