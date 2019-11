La pareja del pesista niega haber sido arrojada por una ventana pero el hombre sigue preso

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La pareja del campeón mundial de levantamiento de pesas Marcos Martínez negó ante la justicia haber sido arrojada desde el tercer piso de un hotel de la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, aunque por el momento el deportista sigue detenido y acusado de intento de femicidio, informaron hoy fuentes judiciales.



Al declarar como testigo ante el juez de Instrucción 1 de la capital fueguina, Javier De Gamas Soler, la mujer de 40 años dio una versión de lo sucedido que hasta el momento no conforma a los investigadores.



La mujer dijo que el episodio ocurrido el pasado lunes en el Hotel Mónaco, ubicado en pleno centro de Ushuaia, fue "un accidente" ocurrido cuando "se subió a la cama de la habitación para reacomodar la cortina de la ventana, resbaló y se precipitó a través de la abertura", señalaron las fuentes.



También explicó que la primera caída fue desde "unos 50 centímetros solamente", porque terminó colisionando contra un techo inferior, desde donde luego fue deslizándose a través de unos andamios y parte de la estructura del edificio, hasta llegar a un último nivel distante a unos "tres metros del suelo".



Desde allí, explicó. se arrojó al piso porque el propio Martínez y otros turistas (residentes en el hotel) la aguardaban y amortiguaron el último impacto, lo que explica que no haya sufrido lesiones de gravedad, indicaron los voceros consultados.



Sin embargo, la policía local sospecha que por lo menos hubo una discusión entre los miembros de la pareja antes del incidente, ya que testigos aseguraron haber escuchado gritos procedentes de la habitación.



Además, dos policías oyeron a la mujer, ya en el suelo, decirle a Martínez "me quisiste matar".



De todos modos, la posibilidad de que el pesista haya empujado a su pareja a través de la ventana también plantea dudas porque "la mujer no tiene heridas derivadas de haberse resistido a un ataque de ese tipo", y por que el tamaño de la ventana (al parecer, reducido) "no permite pensar que alguien pueda haber sido lanzado a través de ella sin ofrecer resistencia", dijeron las fuentes judiciales.



Por ello los investigadores analizan la hipótesis de que Saldivia haya sido atacada por el hombre y que, sintiéndose acorralada, haya tomado la decisión de escapar aún a riesgo de caer al vacío.



La mujer recibe "contención psicológica" de los organismos competentes pese a haber desincriminado a su pareja, y aunque insista en que no fue víctima de ningún ataque.



Los especialistas están convencidos de que la relación incluye episodios de violencia, y citan el antecedente inmediato del pasado domingo, cuando Martínez y Saldivia fueron bajados del vuelo 2849 de Aerolíneas Argentinas, que estaba por despegar desde la ciudad de Río Grande hacia Buenos Aires, porque el hombre agredió a la mujer delante de varios pasajeros.



Por ese hecho, la pareja viajó por tierra a Ushuaia y se alojó en el hotel donde tuvo lugar el incidente de la ventana.



El deportista varias veces campeón mundial en Hungría, República Checa y Estados Unidos, debía viajar a un torneo en la ciudad de Las Vegas, pero permanece detenido a la espera de que el juez De Gamas Soler le tome declaración indagatoria "entre hoy y mañana".



El fiscal Daniel Curtale mantiene hasta el momento la acusación de "intento de homicidio", que podría ser "agravado por el vínculo" y por "haber sido cometido en circunstancias de violencia de género".