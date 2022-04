La peregrinación a Sierras Azules se hará el Viernes Santo y no habrá misa

Llega Semana Santa y con ella una de las más tradicionales actividades que es la peregrinación a Sierras Azules en Zonda. Este año la actividad se hará el Viernes Santo y no el domingo como era habitual. Si bien no habrá misa, todos los presentes pedirán por la paz en el mundo.

En contacto con DIARIO HUARPE, el padre Juan José Leiva a cargo de la Parroquia La Sagrada Familia, del departamento Zonda, explicó que en años anteriores el ascenso a las sierras se hacía en la noche del Sábado Santo y los fieles veían el amanecer del Domingo de Pascua en la cima en donde se realizaba una misa.

El religioso explicó que se optó por hacer la actividad el viernes porque el sábado tienen previstas varias actividades y muchos de los chicos y jóvenes que participan de la peregrinación deberán hacer otras actividades en la parroquia. Además Leiva aclaró que, a diferencia de otros años, esta vez la pereginación es no fue considerada como una actividad diocesana, es decir que no responde a lo previsto por el Arzobispado, sino que es una iniciativa que nacida en la parroquia de Zonda.

La realización de la actividad durante el Viernes Santo trajo consigo una modificación sustancial. Es que este día no se realizará la tradicional misa. Leiva explicó que el único día en el año en el que no se pueden hacer misas es el Viernes Santo porque en esa jornada se recuerda la muerte de Jesús y la Iglesia Católica no hace esa celebración durante esta jornada.

Está previsto que la actividad comience con la concentración el viernes sobre las 18, para las 19 los fieles ya comenzarán el ascenso a la sierra que tiene cima a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar.

Tras algunas horas de caminata nocturna se calcula que para la medianoche del viernes o ya en los primeros minutos del sábado, todos los peregrinos habran llegado a la cima de la cima y allí todos se unirán en oración.

"Este año todos los presentes van a ofrendar el sacrificio de la ascensión y sus oraciones para pedir por la paz en el mundo, especialmente por el fin del conflicto entre Rusia y Croacia.

En ediciones anteriores, esta tradicional ascensión, llegó a contar con más de 5.000 participantes, en su mayoría jóvenes. Ante la gran afluencia de participantes, la Policía de San Juan y Defensa Civil ya han previsto un operativo de contención y seguridad al que se sumarán ambulancias para asistir a los peregrinos.

Además, Leiva adelanto que en el lugar estarán los voluntarios de Cáritas que tendrán un puesto en el que repartirán agua o mate cocido y semitas para los peregrinos. Este grupo también recibirá donaciones que sirvan para las diferentes labores solidarias que realiza la entidad.

Tradición de fe

El tradicional ascenso a las Sierras Azules en Zonda comenzó con la promesa de un fiel. El padre Leiva contó que existen registros que indican que en el año 1955 llegó un promesante que viajó desde Catamarca y llevó a la sierra una imagen de la Virgen del Lujan.

Algunos años después, hacia 1994, los fieles comenzaron a organizar peregrinaciones a la cima de la montaña. Con el tiempo el evento se fue haciendo más masivo hasta llegar a congregar a más de 5.000 personas que en su mayoría realizan campamentos y pasan el fin de semana santo en la sierra zondina.

Vandalismo

El padre Leiva contó que el parate obligado por la pandemia de coronavirus hizo que disminuyeran las visitas al predio en el que se realizan las celebraciones en la cima de la sierra, hace pocos días el religioso fue al lugar y se encontró con una serie de destrozos en el lugar.

El sacerdote explicó que ya han dañado varias veces la imagen de la virgen que estaba entronizada allí, por eso desde la parroquia resolvieron bajar la escultura y subirla cada vez que van a realizar una celebración.

"Los vándalos también han derribado una cruz de gran tamaño que está hecha de metal y estaba erigida en la sierra, la han derribado, por eso le hemos pedido ayuda a la municipalidad para que podamos levantarla", aseguró el cura quien agregó que se trata de una estructura grande y se necesitan varias personas para poder levantarla del suelo.