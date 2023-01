La picó: la acción de Gerard Piqué que demuestra que no le importa Shakira

Luego del escándalo vivido tras la separación de Shakira y Gerard Piqué y meses más tarde el lanzamiento de la canción que volvió a encender los problemas entre las partes, el ex futbolista mantiene su decisión de no esconderse ni optar por un perfil bajo. Con sus apariciones en los streams de la Kings League, la competencia de fútbol amateur que preside, y sus respuestas a la canción de la cantante colombiana ya dejó en claro que no evitará los problemas.

Sin embargo, ahora se pudo ver la iniciativa que tomó en esta guerra con su ex pareja. Días atrás comenzó el rumor de un nuevo lanzamiento de Shakira, esta vez junto a Karol G, en la que volvería a apuntar contra él. Para adelantarse, Piqué decidió compartir una foto en sus redes junto a su nuevo amor, Clara Chía. Es la primera foto oficial que publica alguna de las partes de la pareja.

Sin etiquetarla, ya que la joven cerró su cuenta en Instagram, publicó una foto de ellos juntos compartiendo en algún rincón de Barcelona. Lejos de la última publicación junto a Shakira, que había sido en julio del 2021 en unas vacaciones.

El difícil futuro de Piqué

A pesar de que el ex futbolista decidió dedicarse a los negocios, no todo sale como lo esperaba. En Kosmos sufrió una gran cantidad de renuncias tras su separación de Shakira y ahora podría ser denunciado por la Federación Internacional de Tenis por incumplir su contrato para organiza la Copa Davis.