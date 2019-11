La Policía de Hong Kong no pudo reabrir un túnel ciudadano y recrudecen las protestas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La intención de las autoridades de Hong Kong de reabrir el túnel más importante de la ciudad, que conecta con la zona universitaria, derivó hoy en nuevos y graves enfrentamientos entre policías y manifestantes, que respondieron al gas lacrimógeno de los antidisturbios con piedras y cócteles molotov.



Como resultado de estos enfrentamientos, el túnel Cross-Harbor, que une Kowloon con la isla de Hong Kong, quedó nuevamente bloqueado y las casetas de peaje dañadas por los manifestantes aún no se han reparado, consignó la agencia EFE.



El fracaso en la reapertura del túnel significa un retroceso para las autoridades hongkonesas, que tras un asedio policial de varios días ayer habían conseguido liberar las principales universidades, que permanecían tomadas por estudiantes y manifestantes antigubernamentales.



Las universidades se han convertido en los últimos días en el principal campo de batalla entre los activistas a favor de la democracia y la policía.



Desde primera hora de la mañana de este domingo, la Policía comenzó a dispersar con gases a los manifestantes que estaban en las zonas aledañas de los distritos Tsim Sha Tsui y Hung Hom en Kowloon.



Las barricadas provocaron un caos de tránsito generalizado en el centro financiero hongkonés en los últimos días.



La Policía aseguró el último jueves que los manifestantes están cada vez más cerca del "terrorismo" y que habían construido una "fábrica de armamento" en la universidad: hoy pudo verse a estudiantes fabricando cócteles molotov dentro del centro y lanzándolos desde las azoteas.



También lanzaron flechas, paraguas, bolas de metal y ladrillos contra los agentes, aseguró la Policía en un comunicado en el que condena "enérgicamente los actos violentos de los manifestantes" y los insta "a que se retiren", a la vez que pide al resto de los ciudadanos que no se dirijan hacia la zona "dado el deterioro de la situación".



La Policía agregó que "cualquiera que ayude a los manifestantes es cómplice de sus actos".



Las manifestaciones, cada vez más violentas, comenzaron hace seis meses por la decisión del gobierno de tratar una ley de extradición a China que los activistas vieron como un ejemplo de la erosión de sus derechos desde que la isla volvió a estar bajo control chino en 1997.



El proyecto de ley fue retirado por las autoridades de la ex colonia británica, pero las manifestaciones han virado hacia nuevos reclamos, incluido sufragio universal.