A pesar de la pandemia del coronavirus, la Policía de San Juan ultima los detalles para un nuevo ascenso masivo de efectivos. Si bien todavía no hay un número cerrado de cuántos serán, el secretario de Seguridad Carlos Munisaga adelantó que superará los 700. Los nuevos rangos comenzarán a regir desde el primero de abril. Por estos días, la junta evaluadora de la fuerza de seguridad está realizando la notificación a cada uno de los policías que cumplieron con los requisitos necesarios para el ascenso.

Por sexto año consecutivo la gestión uñaquista logra realizar un ascenso masivo. Acción que no sólo premia el merito de cada uno de los uniformados, sino que jerarquiza la carrera policial olvidada por años.

Para tener una real dimensión de lo que esto significa hay que mencionar lo que sucedió años anteriores. En el 2016, cuando la Policía de San Juan estaba bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, hubo 1.054 ascensos, en 2017 el número bajo a 800, en 2018 1.031, en 2019 el número alcanzó a 1.102 uniformados y el año pasado, durante la etapa más dura de la pandemia del coronavirus, lograron la recategorización 1.056 policías.

“Estas decisiones forman parte de la política de jerarquización y profesionalización de la fuerza de seguridad. Con esto mantenemos el equilibrio en la carrera policial y a la vez, incentivamos a los agentes para ser mejores policías”, comentó Munisaga.

El secretario de Seguridad comentó además que “estamos agilizando todo lo necesario para oficializar los nuevos ascensos. No tenemos todavía un número cerrado, pero será importante. Seguramente más de 700 efectivos, lo que originará un nuevo ascenso masivo”. Al mismo tiempo explicó que “no hay que generar ascensos cuando no son necesarios, debemos ser prudentes y evaluar no sólo el accionar de los policías, sino además que cumplan con los requisitos para tal fin”.

Con esta decisión del Ejecutivo, la fuerza de seguridad provincial mantiene actualizado los cuadros del personal, con el objeto de adecuar coherentemente los grados de responsabilidad como presupuesto necesario para canalizar el mandato institucional. Otro dato a tener en cuenta es que, antes del 2016, los ascensos en la Policía de San Juan solamente alcanzaban a poco más de 200 efectivos por año. Situación que era en desmedro de la carrera policial y que desencadenaba, por ejemplo, en que un suboficial se retirara con el grado de sargento, cuatro grados menos que el mayor de la carrera.

Nombramientos

El secretario de Seguridad hizo mención también al nombramiento de nuevo personal al decir que “en febrero hicieron la jura casi 200 uniformados y estos se sumaron a los que hicieron lo propio en septiembre del año pasado. Nuestra política es ir realizando dos juramentos por año”. En ese sentido adelantó que luego de julio habrá una nueva toma de juramentos a los nuevos efectivos, pero aclaró que “todos los meses, siempre y cuando cumplan con los requisitos académicos y de práctica, van saliendo nuevos policías. La puesta en funciones, más allá del acto, se da progresivamente y de manera constante”.