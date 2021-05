La presunta segunda víctima del médico acusado de abusó contó qué lo que le pasó

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Si sufrís violencia de género llamá al 911 o 144. También podés acercarte por el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (Cavig), que está situado en Rivadavia 425 oeste, justo en la esquina con Alem, en Capital. Teléfonos: 264 4222321 o 264 4210013.

Una mujer que asegura que sufrió un abuso por el médico José Andrés Navarro que ya fue acusado de propasarse con otra paciente en el sanatorio CEAC, dio una entrevista radial en la que relató qué fue lo que pasó cuando conoció al profesional de la salud e instó a las mujeres que cuenten los abusos que sufren.

En entrevista con la radio Estación Claridad, la mujer cuyas iniciales son V.M. contó que ella sufrió el abuso del médico denunciado en el mes de noviembre de 2018.

V. M. contó que por esos días sufrió una baja de presión que le dio después de haberse golpeado la cabeza en una camioneta. La mujer contó que llegó con su marido al CEAC en calle Mitre casi Sarmiento. "Tenía un cuadro de hipotensión y además porque unos días antes me había golpeado la cabeza en la camioneta, por lo que presentaba un fuerte dolor de cabeza. Me recibe el médico y me atiende en presencia de mi esposo. Luego me pide que pase a otro sector para colocarme un inyectable. En ese momento me pide que me baje el pantalón hasta las rodillas, quedando prácticamente desnuda", aseguró la mujer.

Luego V.M. aseguró que el médico le tocó la cola antes de ponerle el inyectable, además aseguró que se acercó a menos de 5 centímetros de su casa.

La mujer aseguró que llegó a sentirle la respiración y y aseguró que le dijo "mirá mi flaquita quedate tranquila ya estarás mejor". Al escuchar estas palabras la mujer se asustó e intentó huir de inmediato del lugar.

"Por ese movimiento brusco que hice para levantarme de la camilla, sufrí un mareo fuerte por lo que me golpeé con el biombo. Igual como pude salí rápido al encuentro de mi marido. El médico quería que me quedara un rato más pero le pedí a mi esposo que nos fuéramos a casa. Lloré todo el camino, no pude contarle nada en ese momento, estaba shockeada por la situación vivida", aseguró la denunciante.

Recién días después de sucedido el incidente, la mujer se animó a contarle a su marido lo que le había pasado en el consultorio. El hombre la acompañó a hacer la denuncia ante la Comisaría de la Mujer.

El problema es que en la denuncia V.M. no pudo consignar el nombre del médico ya que aseguran que les dio una receta sin su sello ni membrete y por eso no sabían el nombre del profesional.

La denunciante contó que tras la denuncia recibieron un llamado desde el CEAC para preguntarles qué pasó. "Se comunicaron con mi marido para consultar sobre la atención. Allí relatamos lo ocurrido y desde la institución se comprometieron a tomar medidas. Cosa que jamás sucedió", aseguró la mujer.

A más de dos años de aquella situación V.M se enteró de que había una denuncia contra un profesional de esta clínica y cuando realizaron una audiencia judicial pudo ver que era el mismo médico que se propasó con ella. Esto la decidió a sumarse al reclamo contra el profesional.

"Lo que puedo decirle a las chicas que padecen esta situación es que no se queden calladas, que denuncien inmediatamente. Si yo lo hubiese hecho y seguido el caso, esta chica no hubiese vivido este abuso", concluyó V.M.

El médico sospechado de abusador se hizo conocido después de que una mujer lo denunciara por haber intentado besarla en su consultorio del CEAC. Navarro fue detenido el pasado jueves 29 de abril cuando estaba en una casa de Pocito. Personal policial lo buscaba desde el martes 27 de abril tras haber ido a su casa y no haberlo hallado.

En su declaración el médico aseguró que la denunciante accedió a besarlo y coqueteó con él. Tras brindar este relato el hombre quedó en libertad pero vinculado a una causa judicial.