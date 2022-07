La llegada de una masa de aire polar sobre San Juan para este viernes alimenta la esperanza de poder ver nieve en departamentos del San Juan. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las chances aumentan significativamente durante la tarde. La máxima para este día alcanzará solamente los 4 °C y una mínima de 3 °C.

Según Ezequiel Simón, estudiante de meteorología, indicó que para San Juan la jornada se presentará muy fría, nublada y con lluvias intermitentes, sobre todo en el Gran San Juan. En el caso de alta cordillera se esperan fuertes nevadas, con una acumulación promedio de 30 cm.

En lo que respecta a precordillera y sierras se darían nevadas aisladas, sobre todo en los cordones más elevados. Dijo también que las nevadas podrían interrumpir los caminos que comunican a los departamentos de oeste de la provincia. En el caso particular de Calingasta, Jáchal e Iglesia existe la posibilidad de que las localidades más bajas solo presenten aguanieve o nevadas aisladas.

Finalmente, para la zona del Gran San Juan la posibilidad de caída de nieve es muy baja si se tiene en cuenta las condiciones necesarias. Explicó que para que nieve sobre el centro sanjuanino, la temperatura debería estar por debajo de los cero grados y que, hasta el momento, ese factor no se cumpliría, ya que la mínima pronosticada será de 3° C, pero que no descarta rotundamente que las condiciones cambien y al menos podamos tener caída de agua nieve.

Lo que sí destacó es que la probabilidad de poder jugar con nieve en departamentos no tan alejados del centro, es un poco más alta. Sobre todo en la Ruta Interlagos, Sierra de Pie de Palo, Sierras Azules, Sierra Chica de Zonda y la localidad de Pedernal.