La producción química y petroquímica cayó 4% y las ventas bajaron 25% en 2019

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP) informó hoy que el sector registró en 2019 "una caída productiva anual del 4% y sus ventas medidas en dólares se derrumbaron un 25%".



"Al igual que el resto de la industria, 2019 fue un año con grandes desafíos para el sector químico petroquímico como consecuencia de las debilidades de la demanda de las cadenas de valor a las cuales provee", indicó la entidad.



El sector, sostuvo un informe de la cámara, siguió la misma evolución negativa mostrada por el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIM), que cayó 6,4% en el 2019, según datos provisorios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Las exportaciones, a su vez, mantuvieron "una mecánica pendular a lo largo del año, terminando en terreno negativo, con una caída del 32% medido en dólares".



Según la CIQyP, la balanza comercial del año pasado para los productos del sector, de acuerdo a datos preliminares, muestra un déficit de US$ 4.480 millones, 2% inferior al de 2018, tras las bajas de 6% en las importaciones y de 12% en las exportaciones, medidas en dólares.



"La aplicación de retenciones a las exportaciones industriales, los precios internacionales y la sobreoferta de productos químicos a nivel mundial, ha afectado sensiblemente al sector, y los exportadores llevaron adelante operaciones con el solo objetivo de cubrir costos fijos", explicó la Cámara.



El uso de la capacidad instalada, en tanto, "mostró la realidad del mercado: para los productos petroquímicos básicos el año terminó con uso promedio del 58%, diez puntos porcentuales menos que 2018".



Para los productos petroquímicos de uso final, la utilización de las instalaciones productivas mantuvo la misma tendencia y alcanzó el 80% en promedio, 5 puntos porcentuales menos que el año anterior.



"En el sector de la pequeña y mediana industria química se evidenció la misma tendencia que en el sector general, aunque menos agravada", señaló el informe empresario.



El nivel de producción de ese segmento "terminó en terreno positivo con un incremento del 8%, aunque las ventas locales (medidas en dólares) se redujeron un 5%", mientras las exportaciones acumularon una suba de 5%.



El análisis de la cámara resaltó que "la baja en la actividad de los sectores que insumen productos químicos básicos; la caída en la producción de materias primas plásticas y caucho sintético; y la reducción en el mercado de pinturas y de detergentes, jabones y productos de limpieza, opacaron el crecimiento en la fabricación de agroquímicos y algunos gases industriales".



Por último, la entidad señaló que "consultadas las empresas sobre las perspectivas para 2020, el sector en general no prevé un rápido cambio de tendencia debido a que la demanda, aguas abajo, no mostraría rápidamente cambios en su desarrollo".