La provincia sube más de 20% el presupuesto para comedores escolares

Por el fuerte impacto que la inflación está teniendo en los alimentos, la gestión uñaquista decidió aumentar la partida de dinero que destina a las ayudas nutricionales que los niños de bajos recursos reciben en las escuelas. Desde ahora inyectará un 21% más, con lo que la inversión anual superará los 60 millones de pesos. El programa es nacional y debería ser financiado con recursos de esa índole, pero hace dos años que la administración de Mauricio Macri no actualiza el monto que aporta y la provincia se está encargando de sostenerlo con fondos propios.

Los comedores escolares son una pata fundamental del esquema de ayudas alimentarias que el Estado dispone para los sectores más vulnerables. Es más, el gobernador Sergio Uñac ordenó este año incorporar más niños al programa para mitigar las consecuencias que está provocando la severa crisis económica nacional y en la actualidad hay más de 33 mil beneficiarios.

“Hemos dispuesto un aumento del 21% para comedores escolares", anunció ayer el número dos del Ministerio de Desarrollo Humano, Lucio González. Según el funcionario uñaquista, "buscamos compensar la suba que hay en distintos productos por efecto de la inflación y mantener el mismo universo de beneficiarios”,

El gasto 2018 en comedores de establecimiento educativos fue de unos 50 millones de pesos y para este año, incremento mediante, saltará a 60,5 millones. Antes se aplicaban 14 pesos por ración de comida y ahora se afectarán 17.

La Casa Rosada no ha usado la misma lógica para enfrentar los avatares que está generando su propia política económica. Las ayudas alimentarias en comedores son parte de un programa nacional y así todo, no actualiza el presupuesto desde hace dos años. En la práctica, no es otra cosa que un ajuste.

En 2016, la ración de comida estaba en 6 pesos y la pagaba íntegramente el Estado nacional. A pesar de los constantes aumentos de precios y que la plata alcanza cada vez menos, la gestión macrista sigue enviando lo mismo. Así las cosas, desde 2017, la provincia tuvo que empezar a poner fondos propios para que el sistema no se cayera y la relación se dio vuelta con el tiempo: invierte 11 pesos en la actualidad, es decir casi el doble que la Nación.

La misma desproporción existe en la tarjeta social, que llega a 17 mil sanjuaninos y concede un crédito de 800 pesos para comprar alimentos y artículos de primera necesidad. La administración local aporta 670 pesos y la Nación sólo 130, es decir casi 84 contra 16%.

Datos

-Mientras siguen las demoras porque la Nación aún no firmó para 2019, la provincia empieza a normalizar hoy el envío de fondos a las escuelas.

-Para que el dinero rinda más, los directivos de los colegios compran los alimentos a precio mayorista al proveedor que cotice más bajo.