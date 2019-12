La regulación de las plataformas digitales, entre los desafíos del comercio electrónico

La regulación de las plataformas digitales es uno de los desafíos que enfrentará la industria del comercio electrónico, especialmente en los casos dedicados a actividades tradicionales ya establecidas (off line), como los sectores inmobiliarios o de transporte urbano.



"Regular desde la protección de sectores preexistentes no ayuda al desarrollo", dijo hoy el gerente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, Gustavo Sambucetti, a Télam.



"Me refiero a todas las plataformas, el concepto es que la regulación debería adaptarse a las nuevas realidades económicas y hábitos de consumo globales", apuntó.



Un ejemplo de esto es que plataformas globales como Uber o Airbnb, son citadas en el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que analiza las condiciones laborales a partir de "aspectos como las tarifas, la disponibilidad y la intensidad de trabajo, la cobertura de la protección social y el equilibrio entre el trabajo y la vida personal".



Sambucetti explicó que las empresas que basadas en la tecnología articulan oferta y demanda, son un "nuevo modelo de negocio" que "se apalanca en los activos (edificios, sucursales, autos y mercadería) de sus socios estratégicos" que son tanto las marcas y las cadenas de venta minoristas como los "individuos":



A su vez, estas empresas/plataformas "concentran su inversión en tecnología que le permite llegar rápidamente a una gran base de usuarios y conocer al detalle sus hábitos de consumo y preferencias".



En un informe sobre la evolución del comercio electrónico, Sambucetti indicó que "frente a la evolución del consumidor y la irrupción de nuevos modelos de negocio, las empresas que pretendan un crecimiento sostenido deberían desarrollar estrategias que incluyan un profundo conocimiento de sus usuarios, una integración con socios estratégicos tanto del mundo físico como el digital y una participación inteligente en los ecosistemas creados por la economía de las plataformas":



Al considerar los 20 años de existencia del comercio electrónico en Argentina, subrayó que "a diferencia de lo que ocurría en la primera ola, el consumidor (ahora) está conectado y cada vez más demandante", por lo que "la decisión de aprovechar esta oportunidad está del lado de la oferta".



Los nuevos hábitos del consumidor son seguidos de cerca desde las empresas que se dedican al comercio electrónico, y de hecho en el caso de Argentina observan cambios bien marcados en los 20 años del sector.



"A la hora de comprar online, el consumidor actual combina el proceso de compra físico con la búsqueda de información", un esquema de búsqueda que comienza generalmente en el teléfono móvil, ya que 3 de cada 10 argentinos lo hacen a través de estos dispositivos, detalla en su informe.