La reina del pop cumple 61 años, 3 canciones para celebrarla

La Reina del Pop cumple 61 años y lo hace en plena forma. Considera como la solista femenina más exitosa de la historia por la revista Billboard, se espera para antes de final de año el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio con influencias de la cultura portuguesa.

Madonna Louis Veronica Ciccone vino al mundo un 16 de agosto de 1958 en Bay City, en Michigan. Huérfana de madre desde los cinco años, esta pérdida marcará a la cantante durante toda su vida. Con sólo 19 años, decidió irse a Nueva York a labrarse una carrera artística. Después de estar trabajando como camarera, empezó como bailarina para otros artistas.

En 1982 lanzaría su primer single, Everybody, que junto con su siguiente sencillo, Burning Up, se convirtieron rápidamente en éxitos en la radio estadounidense. El triunfo internacional vendría con su siguiente canción, Holiday. Fue en ese momento cuando empezó a gestarse la Ambición Rubia.

En 1984 lanzaría su segundo disco, Like a Virgin, que fue un auténtico escándalo y el primero de muchos que luego vendrían con otros lanzamientos como sus singles La Isla Bonita, Like a Prayer o Ray of Light, o el lanzamiento de su álbum Erótica.

Cuatro décadas en el candelero, 14 álbumes de estudio, 6 recopilatorios, más de 80 singles, 10 giras mundiales y más de 35 años de carrera. Hablar de Madonna es nombrar a uno de los iconos pop de la cultura más contemporánea. Creadora del concepto de reinvención, icono gay, símbolo de la moda y auténtica diva transgresora.

Aquí 3 canciones para conocerla a pleno: