La remediación de las Lagunas de Guanacache, ya es un hecho

Tras dos audiencias de conciliación llevadas a cabo en el Juzgado de Paz de Sarmiento, Industrias Chirino y la comunidad Huarpe Aguas Verdes de las Lagunas de Guanacache firmaron el acuerdo para comenzar con los trabajos de remediación en las Lagunas de Guanacache. Una obra esperada, una obra ambientalmente necesaria para recuperar, en parte, el ecosistema del sitio RAMSAR ubicado en el sur este de Sarmiento en el limite entre San Juan y Mendoza.

“Realmente estamos muy contentos porque al final se llegó a un acuerdo entre las partes y uno de los objetivos se cumplió”, dijo a DIARIO HUARPE María Eugenia Barassi, juez de Paz del departamento de Sarmiento.

"El convenio se firmó la primera semana de octubre y la semana pasada se homologó. Hoy las partes ya están notificadas y ahora solo resta el cumplimiento de lo pactado".

Según explicó la jueza, el acuerdo prevé tres etapas. En la primera, se llevará a cabo lo que se conoce como acciones preparatorias, entre las cuales se incluyen los estudios de factibilidad y las reuniones con la comunidad huarpe para explicar las obras a realizar.

Una vez cumplimentadas todas estas acciones y aprobados los estudios de factibilidad por la Secretaría de Ambiente, se procederá a la ejecución y culminación de las obras en dos etapas más.

"Una vez terminada cada etapa", dijo Barassi "la Fundación a cargo de las obras informará al juzgado y presentará el aval de la secretaría de Ambiente, que por ser sitio Ramsar, es la encargada de fiscalizar y controlar las obras".

Sobre las obras a realizar

Tal como se explicó en notas anteriores, en la zona se realizarán dos tipos de trabajos puntuales. Uno, específicamente de restauración ambiental; y el otro, de reservorio de agua para los 16 puestos de la comunidad originaria, ubicados en el corazón de las Lagunas de Guanacache.

Las obras, que serán financiadas con los 10 millones de pesos ofrecidos por Industrias Chirino, contemplan: 4 azudes en determinadas depresiones del terreno para captar las correntías que se formen por las aguas de lluvia (técnica que se conoce como "cosecha de lluvia"); y 16 reservorios de agua para los puestos de la comunidad originaria, ubicados en el corazón de las lagunas.

Según los cálculos, en tres meses las obras deberían estar terminadas. Es decir, en los meses de noviembre o diciembre, justo antes que empiece la temporada de lluvias.

El acuerdo se logra tras meses de conciliación y después que se cayera temporalmente, por motivos técnicos y de calidades de agua, la posibilidad de realizar una perforación para buscar agua potable en la zona.

En primera persona

José Díaz, comunidad Huarpe Aguas Verdes de las Lagunas de Guanacache

"Haber logrado esto es algo histórico para nuestra comunidad y, realmente es un hecho histórico para la provincia de San Juan". dijo Díaz. "Pero, sinceramente no puedo levantar mis manos para aplaudir a nadie, porque hasta que la comunidad no recupere todo lo perdido, es decir lo autóctono y el agua, no hay nada de que festejar".

Luego agregó:

"Hemos logrado sostener el equilibrio de la postura del reclamo. Estamos tranquilos con los pasos que estamos dando, aunque todavía falta mucho. Esto es como empezar recién a mover un engranaje".

Adriana Aguirre, abogada de la empresa Industrias Chirino

"Para Industrias Chirino y para todos los que hemos intervenido en esta conciliación es un hecho histórico lo que se ha logrado", dijo Aguirre. "Ojalá sea el comienzo de grandes logros para beneficio de todos. Creo que la clave está en unirnos para trabajar en pos del bien común, porque cada uno tiene un granito de arena para aportar".

Federico Sanna, asesor legal de la comunidad Huarpe Aguas Verdes.

"Yo creo que ha sido un muy buen acuerdo para todas las partes y principalmente para el sitio RAMSAR".

Cómo sigue la causa

La jueza María Eugenia Barassi explicó que la causa seguirá abierta porque todavía faltan cerrar los temas relacionados al acceso a la salud, al agua potable y al Canal 4.

“Esta semana avanzaremos en esos temas con otros organismos del estado, porque son temas que fueron planteados por la comunidad y que tiene que tener, como en este caso, respuestas favorables”, concluyó Barassi.