La sanjuanina que no puede comer ni hablar llegó a Buenos Aires para empezar un tratamiento

Valentina Quintero, la sanjuanina de 13 años que tiene miastenia gravis, ya se encuentra en Buenos Aires donde especialistas en esa enfermedad la atenderán y le brindarán el tratamiento correspondiente.

El caso de la joven salió a la luz cuando amigos de la familia comenzaron una colecta para recaudar dinero debido a la gran cantidad de gastos que estaban teniendo. Además, este lo iban a utilizar para costear el viaje y la estadía en San Justo, donde está el Hospital Italiano y debe atenderse. DIARIO HUARPE difundió la historia y, tan sólo un día después, el 15 de junio, desde la Obra Social Provincia se contactaron con los padres de Valentina porque ese día en la siesta la iban a trasladar hasta el hospital mencionado en un vuelo sanitario.

La chica tiene una enfermedad que afecta sus músculos y le impide respirar, comer y hablar. Las primeras complicaciones le comenzaron en enero con la vista. En febrero empezó a ahogarse y ya no tragaba bien, incluso, tuvo un episodio muy grande de ahogo. Después le cambió la voz. Fue ahí cuando dieron inicio las visitas con diversos especialistas. Actualmente, no puede hablar así que se expresa a través de un cuaderno. Además, tiene un gran dolor en los brazos y las piernas y tiene una traqueotomía porque no puede respirar bien. Debido a esto, desde el 13 de marzo ella está internada, primero pasó por terapia intensiva y luego quedó en la intermedia.

Con el objetivo de que la trataran especialistas en la enfermedad, personal médico les recomendó a los padres que la trasladaran hacia el Hospital Italiano. Esto lo pudieron lograr el miércoles 15 de junio, día desde el cual permanece internada en el Italiano.

“Fue todo muy rápido, nos avisaron al mediodía que el avión sanitario salía a las 15 así que armamos las valijas rápido y ya estamos acá”, contó a este medio su mamá, Yanina Oliva.

Como justo fue fin de semana largo, aún no iniciaron a verla los médicos, pero lo harán desde este martes. Lo primero que le harán será una serie de estudio. También, la examinarán neurólogos, fonoaudiólogos, entre otros, para luego darle un tratamiento.

Valentina está en terapia intensiva, pero se encuentra estable. “Está bien, con ánimo, aunque a veces tiene sus bajones”, comentó su mamá.

Desde la obra social les cubrieron tanto el vuelo sanitario como el hospedaje, no obstante, tuvieron un inconveniente porque los enviaron a un hotel cercano al obelisco, por lo que se encuentran lejos del hospital. De igual manera, ya están tratando de solucionarlo.