La serie "Club 57" inicia en Buenos Aires el viaje desde la TV al teatro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La actriz venezolana Evaluna Montaner, protagonista de la exitosa serie juvenil "Club 57, el tiempo corre al revés" de Nickelodeon, llega por primera vez en vivo a la Argentina con presentaciones el sábado y domingo próximo en el teatro Gran Rex, "algo muy simbólico e importante", apuntó la intérprete.



“Desde el principio creía y esperaba que la serie tuviera un show en vivo porque tiene canciones tan buenas que quería que todo el mundo las escuchara y las cantara con nosotros. Me imaginaba desde siempre como una comedia musical, ahora llega al teatro y es muy emocionante hacerlo en el Gran Rex”, comentó en charla con Télam Evaluna, hija menor de Ricardo Montaner.



La serie cuenta la historia de Eva (Evaluna) y su hermano Rubén (Sebastián Silva), quienes descubren una máquina del tiempo creada por su abuelo que accidentalmente los lleva a 1957.



En este inesperado viaje en el tiempo, Eva se enamora de JJ (Ricardo Frascari) y decide quedarse, pero su decisión desencadena un efecto mariposa que podría cambiar sus vidas para siempre. Eva sabe que debe encontrar la forma de regresar al presente sin renunciar a su gran amor.



Para Evaluna, de 22 años, además de la música, los viajes a través del tiempo le dieron un plus importante a la serie que conquistó a los televidentes. “Los viajes en el tiempo siempre me han parecido muy interesantes; escogieron una época bellísima, en los 50 se puede jugar mucho con la música, los vestuarios, los maquillajes, muy divertido. Es como jugar a las muñecas todos los días, todo el día”, expresó la joven.



“Creo que esa manera de poder ver otra época para los niños y que no sea aburrido es súper lindo -continuó la actriz-. Y que sea una serie familiar también, porque me imagino a los abuelos y a los papás, diciendo 'ay, yo viví cuando recién estaba llegando el televisor, o cuando recién estábamos escuchando la rockola'. Lo pueden disfrutar todos juntos , eso me encanta”.



Evaluna tiene cuatro hermanos varones -dos de ellos son Mau y Ricky, quienes forman el dúo de reggaetton y pop-, hasta los cuatro años vivió en Venezuela y se educó en Miami. Es hija de Marlene, casada con su padre hace tres décadas. Luego su familia se instaló unos meses en Colombia para acompañar a Montaner como coach de “La voz” y terminó sus estudios en solitario cursando en un colegio online.



La joven atraviesa un gran momento no solo profesional, ya que planea casarse en febrero del 2020 con su novio, Camilo Echeverry, el cantante colombiano del éxito “Tutu”, cuyo videoclip tiene a Evaluna como modelo y a la que la intérprete describió como “una canción muy bonita”.



“En lo personal me estoy por casar a principios del año que viene, muy prontito, estoy muy enamorada. Él canta, le está yendo muy bien gracias a Dios”, contó.



En Argentina, la serie promete una impactante puesta en escena. Se trata de un espectáculo musical de nivel internacional con artistas y bailarines en escena que interpretarán los grandes éxitos de la tira incluyendo “Club 57” y “El tiempo corre al revés” y que tendrán funciones en el teatro ubicado en Corrientes 857 (Capital Federal) el 30 de noviembre a las 17 y a las 20 y el 1 de diciembre a las 17.



El elenco lo completan Martín Barba, Carolina Mestrovic, Sebastián Silva, Riccardo Frascari y Fefi Oliverias.



Télam: ¿Cómo se traslada la serie al teatro? ¿Cuál es el cambio más importante en relación a la tira?



Evaluna Montaner: No hicimos un resumen de la serie, sino que es una historia extra, como un “bonus track”, un agregado a la serie. Lo único que puedo adelantar es que “Club 57”, un show adentro del show, se va de gira.



T: ¿Que significado tiene el hecho de que el debut de la puesta se haga en la Argentina?



EM: Siempre he venido con mi papá o para cosas de trabajo en los conciertos suyos y para acompañarlo. Pero en este caso me toca a mí venir con esta propuesta y es muy emocionante hacerlo en el Gran Rex, es algo simbólico e importante.



T: ¿Cómo se está preparando el elenco?



EM: Nos estamos preparando desde hace ya más de un mes para cantar, actuar y bailar solo para un día. En la serie también nos preparábamos, pero acá es distinto porque toda la energía estará puesta en un solo día y en pasarla buenísimo, estamos disfrutando mucho.



T: ¿Cómo influyó Ricardo Montaner en su carrera?



EM: Lo que hago para mí es un reto porque lo tengo que dejar bien, o sea tengo que dejar el nombre en alto. Con todo lo que él ha trabajado por el apellido ahora yo no puedo venir a echarlo para abajo, no puedo hacer eso, entonces tengo que trabajar y trabajar. Tanto él como mi mamá han sido los motivadores números uno para que disfrutemos muchísimo de la vida y creo que lo hemos logrado muy bien hasta ahora.