La soja y el maíz cerraron con ganancias en Chicago

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La soja y el maíz cerraron en positivo en el mercado de Chicago, en una jornada donde la expectativas de nuevos negocios entre los Estados Unidos y China impulsó el precio de la oleaginosa más de US$ 4 para después retroceder y ubicarse US$ 0,3 por encima del cierre de la sesión de ayer.



El contrato de noviembre de la soja subió 0,08% (US$ 0,3) hasta los US$ 343,2 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 0,17% (US$ 0,6) para concluir la jornada a US$ 348,4 la tonelada.



Los fundamentos de la suba radicaron en la expectativa del mercado de que se concreten nuevas ventas de mercadería estadounidense a China debido a que el gobierno del país asiático otorgó a grandes procesaras exenciones del pago de aranceles para importar soja de dicho destino.



Esto permitió que la oleaginosa operara con significativas subas durante la jornada que llevó el precio a tocar los US$ 347,32 la tonelada.



Sin embargo, dichos negocios no se concretaron y "los agricultores norteamericanos aprovecharon el aumento de los precios para vender sus granos, inundando el mercado con soja recién cosechada", lo que produjo que los precios cedieran en la plaza bursátil, explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en su análisis diario sobre la actividad en Chicago.



Por su parte, la harina cayó 0,26% (US$ 0,9) y concluyó la sesión a US$ 338,3 la tonelada, mientras que el aceite escaló 1,22% (US$ 8,2) y cerró las operaciones a US$ 680,1 la tonelada.



El trigo retrocedió 1,04% (US$ 2) para ubicarse en US$ 190,3 la tonelada producto de toma de ganancias por parte de los operadores, aunque la suba de los precios en Rusia y la preocupación por las cosechas de Australia y Argentina pusieron coto a la baja.



Por último, el maíz subió 0,19% (US$ 0,3) y se ubicó en US$ 152,7 la tonelada, como consecuencia de los retrasos en la cosecha norteamericana y la preocupación del mercado en cuanto al estado del cultivo tras las tormentas de los últimos días que afectaron las plantaciones.