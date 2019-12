La Superliga dio a conocer los días y horarios para las próximas fechas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Superliga dio a conocer hoy los días y horarios para las fechas 17, 18, 19, 20 y 21 que se jugarán en los primeros meses del 2020.



El primer partido del próximo año será entre Independiente y River, postergado de la jornada 14, que se jugará el domingo 19 de enero a las 19.10, en el estadio Libertadores de América de Avellaneda y será transmitido por Fox Sports Premium.



El resto de los partidos se llevará a cabo de la siguiente manera:



-Fecha 17-



Viernes 24 de enero



17.35: Aldosivi de Mar del Plata-Lanús



19.40: Gimnasia La Plata-Vélez



21.45: Rosario Central-Huracán



21.45: Unión de Santa Fe-Argentinos



-Sábado 25 de enero-



17.35: Arsenal-Newell's Old Boys



19.40: San Lorenzo-Estudiantes La Plata



19.40: Central Córdoba de Santiago del Estero-Colón de Santa Fe



21.45: Godoy Cruz de Mendoza-River



-Domingo 26 de enero-



17.35: Banfield-Patronato de Entre Ríos



17.35: Defensa y Justicia-Talleres de Córdoba



19.40: Racing-Atlético Tucumán



21.45: Boca-Independiente







-Fecha 18-



Martes 28 de enero



17.35: Vélez-Aldosivi de Mar del Plata



17.35: Lanús-Godoy Cruz de Mendoza



19.40: Huracán-Gimnasia La Plata



21.45: Newell's Old Boys-San Lorenzo



Miércoles 29 de enero



17.35: Estudiantes La Plata-Unión de Santa Fe



19.40: River-Central Córdoba de Santiago del Estero



21.45: Atlético Tucumán-Defensa y Justicia



21.45: Talleres de Córdoba-Boca



Jueves 30 de enero



19.00: Independiente-Rosario Central



19.00: Colón de Santa Fe-Banfield



21.10: Patronato de Entre Ríos-Arsenal



21.10: Argentinos-Racing







-Fecha 19-



Sábado 1° de febrero



17.35: San Lorenzo-Vélez



17.35: Aldosivi de Mar del Plata-Central Córdoba de Santiago del Estero



19.40: Godoy Cruz de Mendoza-Huracán



19.40: Newell's Old Boys-Estudiantes La Plata



21.45: Unión de Santa Fe-River Plate



Domingo 2 de febrero



17.35: Argentinos-Lanús



17.35: Defensa y Justicia-Colón de Santa Fe



19.40: Boca-Atlético Tucumán



21.45: Racing-Independiente



Lunes 3 de febrero



19.00: Arsenal-Talleres de Córdoba



19.00: Gimnasia La Plata-Patronato de Entre Ríos



21.10: Banfield-Rosario Central







-Fecha 20-



Viernes 7 de febrero



19.00: Estudiantes La Plata-Defensa y Justicia



21.10: Colón de Santa Fe-Racing



Sábado 8 de febrero



17.35: Lanús-Newell's Old Boys



19.40: Atlético Tucumán-Argentinos



21.45: Central Córdoba de Santiago del Estero-Boca



Domingo 9 de febrero



17.35: Independiente-Arsenal



19.40: Patronato de Entre Ríos-Unión de Santa Fe



19.40: Rosario Central-Gimnasia La Plata



21.45: River-Banfield



Lunes 10 de febrero



19.00: Huracán-Aldosivi de Mar del Plata



19.00: Vélez-Godoy Cruz de Mendoza



21.10: Talleres de Córdoba-San Lorenzo







-Fecha 21-



Viernes 14 de febrero



19.00: Defensa y Justicia-Rosario Central



21.10: Unión de Santa Fe-Central Córdoba de Santiago del Estero



Sábado 15 de febrero



17.35: Arsenal-Vélez



19.40: San Lorenzo-Racing



21.45: Talleres de Córdoba-Huracán



21.45: Atlético Tucumán-Lanús



Domingo 16 de febrero



17.35: Argentinos-Patronato de Entre Ríos



17.35: Banfield-Aldosivi



19.40: Boca-Godoy Cruz de Mendoza



21.45: Estudiantes La Plata-River



Lunes 17 de febrero



19.00: Newell's Old Boys-Colón de Santa Fe



21.10: Independiente-Gimnasia La Plata