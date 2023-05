La terrible revancha que se podría dar en UFC pronto

Luego de ser una de las mejores peleas del 2023, UFC podría repetirla en poco tiempo con una revancha. Pocas semanas atrás, dos estrellas de las Artes Marciales Mixtas se llevaron todas las miradas en el octágono más famoso del mundo. Ellos son Alexander Volkanovski e Islam Makhachev, quienes pelearon por el título de los Peso Ligero que tiene el daguestaní. El australiano subió de categoría para ser "champ-champ" y perdió por decisión dividida.

Por ese motivo, en su canal de YouTube, Alex hizo foco en lo que puede venir a continuación. En el UFC 284 en febrero pasado, Volkanovski buscó hacer historia y desafió al rey actual de Peso Ligero. Islam Makhachev retuvo la corona de 155 libras. El daguestaní regresaría en Abu Dhabi el 21 de octubre en el UFC 294. Mientras tanto, el oceánico espera por su segunda oportunidad.

Publicidad

Palabras de Alexander Volkanovski

"Quería estar activo. Ya te dije eso. Me preguntaron después de la pelea con Makhachev, ¿quiero esperar la revancha, quiero pelear en peso pluma, qué quiero hacer? No quiero esperar. Dijeron: '¿Quieres esperar y lo único es que si esperas esa pelea, eso podría no ser hasta fin de año?' No sabemos cuándo tendrá lugar esa pelea, pero no parece que vaya a ser pronto", fue lo que comenzó diciendo Alexander Volkanovski.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Luego, el extraordinario peleador australiano también aprovechó la instancia para dejar el siguiente mensaje: "No estoy esperando. Prefiero pelear en peso pluma y luego hacer la revancha en algún momento a fin de año, cuando sea. Siempre que esa pelea pueda suceder, esa pelea siempre estará ahí. Quiero mantenerme activo y te dije que quería mantenerme activo y no estaba mintiendo. Esta es una prueba de eso".

"Cuando consiga el cinturón de peso ligero, sabré que mantendré ocupadas a ambas divisiones. Muchas personas decían, '¿Cómo vas a hacerlo?' Así es como lo voy a hacer", sentenció Alexander Volkanovski. Sin dudas, son muchos los fanáticos que creen que tiene todo lo necesario para reinar en dos categorías. Ahora, habrá que esperar para ver qué es lo que sucederá.