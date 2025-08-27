En una nueva edición del segmento gastronómico Yo Cocino, del programa Yo Te Invito que se emite por HUARPE TV en el 19.2 de la TDA y en Kick, la cocinera sanjuanina Bárbara Brevieri compartió la receta de la clásica torta de manzana invertida que no pasa de moda, destacando su facilidad y su textura esponjosa para disfrutar en casa.

Brevieri presentó una detallada receta de torta invertida de manzana, a la cual calificó como "una opción espectacular, pero sumamente antigua" y de preparación "muy fácil". La invitada enfatizó la importancia de utilizar "buenas recetas" y destacó la textura como "rica, esponjosa" y húmeda".

Además, este postre lo definió como "fácil, rico y rendidor", siendo ideal para recibir visitas con niños. La invitada concluyó que la torta la lleva a recuerdos, "tiene esos sabores de antes, me lleva a mi niñez, a cuando las abuelas y las madres la preparaban". Brevieri, diferenció a la torta de manzana de una tarta por su masa tipo bizcochuelo.

Receta de torta invertida de manzana

Ingredientes:

• Para el caramelo: 100 g de azúcar.

• Para la torta: 1 manzana, 3 huevos, 300 g de harina leudante, 225 g de azúcar, 150 ml de leche, 100 ml de aceite, esencia de vainilla (a gusto).

Preparación:

1. Caramelo: En una sartén u olla, derretir 100 g de azúcar a fuego mínimo hasta obtener el caramelo. Verterlo en un molde de aproximadamente 24 cm, cubriendo uniformemente el fondo. La especialista advirtió que, "se desaconseja caramelizar directamente en el horno, ya que es más difícil de controlar y se te puede quemar".

2. Manzanas: Cortar la manzana en rodajas y acomodarlas cuidadosamente sobre el caramelo ya distribuido en el molde.

3. Masa: En un bowl, mezclar los tres huevos. Incorporar progresivamente los 150 ml de leche, los 100 ml de aceite de girasol neutro y la esencia de vainilla. Añadir los 225 g de azúcar blanco. Finalmente, integrar la harina leudante, donde Breviere reveló que, "tiene que ser leudante sí o sí para que se infle y quede con una textura esponjosa". Una vez homogénea, verter esta mezcla sobre las manzanas y el caramelo en el molde.

4. Horneado: Con el horno precalentado a 180°C, hornear la torta por un tiempo aproximado de 40 minutos. El tiempo de cocción puede variar (extendiéndose a 45 o 50 minutos) si se utiliza un molde de menor diámetro (20 o 22 cm) debido a la mayor altura del postre. Se recomienda verificar la cocción introduciendo un palillo en el centro y desmoldar la torta "apenas lo saqué, en caliente" expresó.