El Premio Nobel de Economía 2025 fue otorgado a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, quienes fueron reconocidos por su trabajo que explica el crecimiento económico impulsado por la innovación. Así lo anunció la Real Academia Sueca de las Ciencias el lunes 13 de octubre en Estocolmo.

Este galardón, oficialmente denominado Premio Sveriges Riksbank de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel, es el último que se entrega en la edición de este año y cuenta con una dotación de 11 millones de coronas suecas, equivalentes a aproximadamente US$1,2 millones.

En el comunicado oficial, la Academia destacó que "los galardonados nos han enseñado que el crecimiento sostenido no puede darse por sentado. El estancamiento económico, y no el crecimiento, ha sido la norma durante la mayor parte de la historia de la humanidad. Su trabajo demuestra que debemos ser conscientes de las amenazas al crecimiento continuado y contrarrestarlas".

Los premios Nobel de Medicina, Física, Química, Paz y Literatura se habían anunciado la semana anterior, completando así la lista de ganadores de 2025.

El legado de los premios Nobel se remonta a 1901, cuando comenzaron a entregarse en conformidad con el testamento de Alfred Nobel, inventor de la dinamita. Sin embargo, el premio de Economía es una incorporación más reciente, establecido en 1969 y otorgado por primera vez a Ragnar Frisch y Jan Tinbergen por sus contribuciones a modelos económicos dinámicos.

Entre los economistas galardonados en años anteriores se encuentran figuras reconocidas como Ben Bernanke, Paul Krugman y Milton Friedman. Más recientemente, en 2021, el premio fue concedido a Simon Johnson, James Robinson y Daron Acemoglu por su análisis sobre la influencia de la colonización en la pobreza mediante instituciones públicas.