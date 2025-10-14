Una rápida alerta al 911 desencadenó un amplio operativo policial que culminó con la aprehensión de Ricardo Riveros (18) y un menor de 17 años en el Loteo El Moncho, departamento Pocito. Fiscalía imputó el caso como robo triplemente agravado.

La cocina y las prendas de vestir que los sujetos intentaron robar de la vivienda que violentaron.

El hecho ocurrió en la tarde de este lunes, cuando ambos individuos ingresaron por la fuerza a una vivienda ubicada sobre calle Lemos, a una cuadra de la intersección con Calle 6. Los delincuentes violentaron la puerta reja y una ventana para acceder al interior, donde sustrajeron una cocina y varias prendas de vestir.

La consumación del robo fue frustrada gracias a la intervención inmediata del 911, que movilizó a varias unidades. La primera en arribar fue personal de la Unidad Operativa Pocito Norte, al mando del cabo Axel Puelle. Poco después, se sumaron más efectivos y móviles de la Comisaría 6ª, bajo la coordinación del comisario Julio Aballay.

Al percibir la llegada de los patrulleros, los ladrones intentaron escapar con los objetos robados, pero fueron interceptados y detenidos a pocos metros del lugar. En el procedimiento, los uniformados lograron recuperar la totalidad de los elementos sustraídos.

Tras el arresto, se confirmó que uno de los detenidos es Ricardo Riveros, de 18 años, mientras que el otro es un adolescente de 17 años, cuya identidad se mantiene en reserva conforme a la normativa vigente sobre minoridad.

La Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Flagrancia se presentó en el lugar y formalizó la imputación de robo triplemente agravado por efracción (daño a los accesos), escalamiento (ingreso por una ventana) y participación de un menor.

Luego de cumplirse las actuaciones judiciales, Riveros fue trasladado a la Comisaría 6ª, mientras que el menor quedó a disposición del Centro de Admisión y Derivación (CAD), organismo especializado en el tratamiento de menores en conflicto con la ley penal.

La Fiscalía de Flagrancia continuará con las diligencias para avanzar en el proceso judicial y definir la situación procesal de los detenidos.