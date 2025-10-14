Este miércoles 15 y jueves 16 de octubre, la Plaza Seca del Centro Cívico será el epicentro de la Expo Mamá, una feria organizada por la Dirección de Economía Social donde 200 emprendedores locales presentarán y venderán sus productos de diversos rubros. La actividad se realizará de 9 a 16 horas, con preinscripción y fiscalización de los artículos para garantizar variedad y originalidad.

La feria representa una oportunidad ideal para quienes aún no eligieron un regalo para el Día de la Madre, que se celebra el domingo 19 de octubre. Los visitantes podrán encontrar desde objetos de papelería, sublimación y pastelería, hasta artículos de decoración del hogar, velas y sahumerios, cosmética natural, marroquinería, textiles y tejidos, objetos en resina, porcelana fría, cerámica y madera, además de bijouterie, orfebrería y vitrofusión.

Cada día, más de cien artesanos ofrecerán sus productos, mostrando la creatividad y el trabajo de los hacedores sanjuaninos. La iniciativa busca impulsar la economía local, promover la producción artesanal y brindar a los vecinos opciones de regalos originales, accesibles y de calidad.

La Expo Mamá se ha convertido en un clásico del calendario cultural y comercial de la provincia, fomentando el encuentro entre productores y consumidores y generando un espacio donde la creatividad y la economía social se encuentran.