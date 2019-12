La Tupak Katari respalda a Choquehuanca y endurece la interna del MAS para elegir candidato

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Mientras el Movimiento Al Socialismo (MAS) del depuesto presidente de Bolivia Evo Morales se prepara para evaluar este domingo quién puede ser candidato del sector en las próximas elecciones presidenciales, la federación de campesinos Tupak Katari anunció hoy su respaldo "innegociable" al ex canciller David Choquehuanca.



“Decidimos el apoyo unánime e innegociable al hermano David Choquehuanca para que sea candidato a Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia por el MAS-IPSP 2020-2025, en representación del departamento de La Paz” se lee en la resolución de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Tupak Katari.



El ex canciller del gobierno de Morales es uno de los nombres que se barajan para encabezar el binomio presidencial. Entre otros, figuran como candidateables el dirigente cocalero de Cochabamba Andrónico Rodríguez y la senadora Adriana Salvatierra.



En las consideraciones de la resolución, según consigna el diario Página Siete, se establece que la “derecha” del país ha utilizado “muchos pretextos y errores de la cúpula y el entorno del ex presidente Evo Morales".



Añade que el entorno “blancoide” del que se rodeó el líder del MAS le hizo cometer muchas equivocaciones políticas e incluso hizo que se persiga “a muchos de nuestros propios líderes indígenas de los trabajadores”.



Los campesinos del departamento de La Paz consideran, después de un profundo análisis sobre de los últimos 14 años, ve pertinente retornar al mandato de las bases “para que discutan, analicen y decidan la reconstrucción del proceso de cambio”.



La organización campesina paceña, que aglutina a la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, la Central Obrera Departamental (COD), Cofecay, Juntas vecinales de El Alto, es que las decisiones sobre las candidaturas a senadores y diputados del MAS sean tomadas por las bases y no por una cúpula del partido.



“Deben ser elegidos por las bases de manera orgánica, por lo que no se permitirá la intromisión ni imposición de ninguna rosca ni élite que pretenda definir candidatos a nombre del pueblo y desde fuera de nuestro país”, señala la misiva.



La organización ratifica además el Pacto de Unidad en el que se determina que no se participará en la reunión en Argentina convocada para este 29 de diciembre.



En días pasados, Morales anunció que se realizaría un encuentro en cerca a la frontera con Bolivia al cual iban a asistir al menos mil personas. Luego cambió de opinión y dijo que será en Buenos Aires y agregó que participarían dirigentes departamentales y nacionales para definir al binomio del MAS.