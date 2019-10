La UART defendió el decreto del gobierno por accidentes de trabajo luego de fallo judicial

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) defendió hoy el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del gobierno que estableció un nuevo sistema de actualización de las indemnizaciones por accidentes laborales, tras los fallos adversos que recibió de parte de la Justicia. La UART reiteró "la necesidad y la urgencia del DNU, basada en la exorbitancia de las tasas de interés con relación a cualquier otra variable, incluida la del salario (base sobre la cual se pagan las prestaciones) y cómo ello afecta a trabajadores, empresas y al sistema en su conjunto". Sobre el fallo de un juez laboral que otorgó una cautelar para suspender los efectos del decreto, dijo que "entendemos que se seguirá el proceso de apelación de la medida". Agregó que el DNU del gobierno de Mauricio Macri "busca proteger los derechos del trabajador" y advirtió que "la astronómica suba de la tasa activa" para calcular los resarcimientos "generó indemnizaciones desproporcionadas con relación al salario, desfinanciando un sistema que debe velar por la seguridad y salud ocupacional de 10 millones de trabajadores". "Los cálculos de las indemnizaciones no se tocan, lo que se reemplaza es la tasa que se le aplica: la tasa activa -que se ubica cercana al 100% por motivos propios de la coyuntura y ajenos al sistema ART- por la tasa RIPTE, variable inherente a los salarios y por lo tanto al sistema", explicó la UART. Esto "corrige los excesos de una tasa desaforada y exógena al mercado laboral", añadió en un comunicado, donde precisó además que la tasa activa "se sigue aplicando en caso de mora". En cuanto a la constitucionalidad del DNU, la UART recordó fallos de la Corte Suprema nacional que "apuntó contra los excesos en la aplicación de tasas" y de la Corte de Santa Fe sobre "la razonabilidad y un equilibrio entre los intereses del trabajador y el empleador". Tras indicar que "no se afecta la progresividad en materia laboral", sostuvo que "los intereses no son derecho adquirido pueden ser fijados a través de una Ley o de un DNU".