La UTA anunció un paro de colectivos a partir de las 0 horas de este viernes

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) que representa a los trabajadores choferes de colectivos de la provincia confirmó que seguirá adelante con la medida de fuerza anunciada para las 0 horas de este viernes.

Esto implica que los colectivos dejarán de circular esta mina noche, una vez que se corra el primer minuto del viernes 5 de febrero.

En un comunicado la UTA anuncia que la medida de fuerza corresponde a una "retención de tareas" y agregan que la medida se toma a partir de la demora en el pago de remuneraciones que corresponden al mes de enero.

Ya en un comunicado anterior los trabajadores de colectivos de San Juan habían explicado que permanecían en "estado de alerta" porque aún no cobraban el sueldo del mes pasado.

Desde el gremio que lidera Héctor Maldonado explicaron que las empresas aseguran que no han recibido los subsidios estatales con los que se ayuda a sostener el servicio de transporte público. Igualmente, los trabajadores aseguraron que este es un tema que le concierne a las empresas y al Gobierno y recordaron que se trata de los salarios que sirven de sustento para sus familias.

Durante este jueves las autoridades de la Subsecretaría de Trabajo dictaron una conciliación obligatoria. En los hechos esta medida implica los trabajadores no estarían habilitados a hacer una medida de fuerza ya que se encuentran en plena etapa de negociación con la patronal.

Ante esta medida, desde la UTA respondieron que no acatarán la conciliación ya que aseguran que no corresponde que se llame a conciliar. Desde el gremio opinaron que los trabajadores no están peleando con el sector patronal y que por lo tanto, no hay ningún conflicto que conciliar, por eso no sería procedente aplicar una medida que busca poner fin a una diferencia, ya que los trabajadores solo pretenden cobrar su sueldo.