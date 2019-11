La yegua Joy Revolucionaria, una carta ganadora en el Clásico Ramón Biaus

La yegua Joy Revolucionaria, con la monta del jockey uruguayo Pablo Gustavo Falaero, es la candidata para ganar el Clásico Ramón Biaus, una prueba de 2.200 metros con un premio de 650.000 pesos que se correrá en el octavo turno de la reunión en el Hipódromo Argentino de Palermo.



La hija de Dortify viene de ganar en Palermo por tres cuarto de cuerpo sobre Moon Of The City en un tiempo de 2m 15s 71/100 para los 2.200 metros de arena normal.



En una carrera anterior supo entrar tercera a 3 cuerpos de French Beach y a 5 cuerpos de la ganadora Moon Of The City. Su récord es de 4 triunfos sobre 14 salidas.



Entre una carrera y otra su estado mejoró, su rendimiento creció y pudo tomarse revancha de las dos yeguas que le habían ganado. Mañana vuelve a encontrarse con French Beach, una yegua del stud El Gusy con la monta del jockey Gustavo Belloq y la preparación del cuidador Carlos Daniel Etchechoury.



Tiene un récord de 4 triunfos sobre 16 carreras y viene de un cuarto puesto a 7 cuerpos y medio de la ganadora Joy Revolucionaria. Va por una revancha, tiene roce y un entrenador que suele hacer magia entre carrera y carrera.



Heart To Heart, una hija de Not For Sale es el lance de la prueba. Está en manos del cuidador Juan Carlos Etchechoury (h) y su jockey es José Aparicio Da Silva, un brasileño que ya se ha ganado el respeto del público apostador.



Cuenta con un palmarés de 2 victorias oficiales sobre 3 pruebas y viene de ganar sobre 2.000 metros de arena normal en Palermo. El 21 de octubre venció por 4 cuerpos a Vunipola por 2m 01s 45/100 . Dejó una muy buena impresión y mañana, si mantiene su rendimiento, estará definiendo la carrera.