La yegua Princesa Lake ganó de punta a punta el Clásico Telescópico

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La yegua Princesa Lake, con la monta del jockey Willian Pereyra, ganó hoy por el pescuezo sobre Shamgar el Clásico Telescópico, una prueba de 1.200 metros que se corrió en el duodécimo turno de la reunión en el hipódromo de San Isidro.



La ganadora, una hija de Anjiz Lake, empleó un tiempo de 1m 10s 52/100 para las 12 cuadras de arena normal.



Fue un justo homenaje de San Isidro al recordado caballo Telescópico, que en 1978 logró la Cuádruple Corona (Polla de Potrillos, Jockey Club, Gran Premio Nacional y Gran Premio Carlos Pellegrini) al cuidado del entrenador Juan Carlos Bianchi, quien eligió a la joven jocketa Marina Lezcano para semejante hazaña.



Fue en 1978 y han pasado 41 años desde que esa Cuádruple Corona no tiene ganadores. Eso habla del bajón del turf argentino en cuanto a la jerarquía de los caballos. Hoy no hay, ni por asomo, un caballo como aquel Telescópico.



En cuanto a la carrera de esta tarde hay que decir que Princesa Lake largó, agarró la punta y se vino de un viaje hasta el disco. Fue seguida por Regalo del Cielo y por Shamgar.



Al entrar a la recta final Princesa Lake se recostó sobre los palos y encaró con enorme decisión el disco. Por detrás suyo se puso Shamgar, que durante toda la recta -600 metros- intentó alcanzarla. No pudo.



Ya en el los últimos 150 metros, Shamgar se fue encima de Princesa Lake. Se puso a medio cuerpo y, en el disco, perdió por apenas el pescuezo. En el tercer lugar, a 2 cuerpos y medio, entró Afán Van.



Los parciales fueron de 23s 88/100 para los 400 metros y de 46s 61/100 para los 800. Princesa Lake alcanzó su octavo triunfo oficial sobre 25 actuaciones.



Hoy ganó con autoridad y guapeza, puesto que en los 100 metros finales debió poner todo su temperamento para tapar la atropellada de Shamgar.