Lacalle Pou, el hijo de un ex presidente que promete renovación democrática en Uruguay

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El senador y aspirante a la presidencia de Uruguay por el Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle Pou, disputará este domingo la primera vuelta de unas elecciones clave para el país, en las que intentará llevar a su partido de vuelta al poder tras un cuarto de siglo.



Si se cumplen las previsiones de los encuestadores, Lacalle Pou, de 46 años, enfrentaría su segundo balotaje después de haber perdido en 2014 con el actual presidente, Tabaré Vazquez.



Lacalle Pou, hijo del ex presidente Luis Alberto Lacalle (1991-1995) y la escribana y ex diputada Julia Pou, basó buena parte de su campaña en eliminar algunas de las etiquetas que arrastra para sumar votos de afuera de su partido.



Hijo de una familia acomodada, cursó sus estudios primarios y secundarios en el British School de Montevideo y en 1998 se recibió de abogado en la Universidad Católica del Uruguay.



Está casado con Lorena Ponce de León, con quien se conoce desde sus 18 años y con quien tuvo tres hijos, los mellizos Violeta y Luis Alberto, de 24, y Manuel, de 14.



A su perfil de joven acomodado se suman las etiquetas que le colocan desde el izquierdista Frente Amplio, que lo compara con el presidente Mauricio Macri.



De hecho, hace cuatro años celebró la victoria electoral de Macri y llamó "populista" al espacio político que en esas elecciones presentaba a Daniel Scioli como candidato presidencial.



Sin embargo, Lacalle Pou aseguró que trabajará con cualquiera que gane la elección.



"Gane quien gane en la Argentina, va a ser mi socio en el Mercosur, mi socio en la región", aseguró el candidato del Partido Nacional durante una disertación en un almuerzo con empresarios celebrado después de las primarias argentinas.



"Ya sabemos lo que nos hizo mal, ya aprendimos. Yo estoy convencido de que gane quien gane en Argentina, eso no se va a repetir", aseveró el abogado y empresario.



Sobre Venezuela, Lacalle Pou se distanció de la actual postura del gobierno uruguayo: "es una dictadura y Nicolás Maduro es un dictador. En eso nos diferenciamos con lo que piensa nuestro actual gobierno", afirmó.



En la última escalada regional contra Venezuela, Uruguay se alineó con países como México, favorables al diálogo y a permitir que sean los propios venezolanos los que resuelvan su crisis, manteniéndose al margen del grupo de Lima.



En cuanto al Mercosur, al candidato blanco se mostrado favorable a una flexibilización del bloque regional, en línea con el presidente brasilero, Jair Bolsonaro, y el propio Macri.



Expresó su intención de dar impulso a tratados de libre comercio y un acercamiento a países del Pacífico latinoamericano.



Su pasado político incluye tres períodos como diputado por Canelones (2005-2015), de la mano del ala más conservadora del partido, el herrerismo, llamada así por su abuelo, Luis Alberto de Herrera, principal caudillo de la formación de derecha.



En 2015, tras ganar la interna de su partido, no logró imponerse en las presidenciales aunque accedió más tarde a una banca de senador, ya que también encabezaba la lista de candidatos para esa cámara.



En su cierre de campaña, ayer, pidió "humildad" a toda la oposición para cerrar acuerdos de cara al balotaje que espera disputar tras las elecciones de mañana.



"Los uruguayos no nos van a perdonar que no nos pongamos de acuerdo", afirmó en su cierre de campaña el candidato que se presenta como la cara visible de la renovación democrática y que llega dispuesto a dar el batacazo para poner fin a 15 años de supremacía frenteamplista y 25 de ausencia de los derecha en las filas del gobierno.