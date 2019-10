Lacunza y Sandleris viajan a Estados Unidos para hablar con inversores y funcionarios del FMI

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza y el presidente del Bnco Central, Guido Sandleris, se reunirán entre el martes y viernes en Washington y Nuevo York con grupos de inversores y funcionarios del Fondo Monetario Internacional, informaron hoy fuentes oficiales. Estos encuentros se realizan en momentos en que el Gobierno busca “reperfilar” los vencimientos de los bonos soberanos en manos de tenedores privados, al tiempo que confía en obtener antes de fin de año el desembolso pendiente de US$ 5.400 millones de parte del FMI Sandleris será el primero en arribar a los Estados Unidos, más precisamente a Nueva York, para participar el martes como orador en un encuentro del Consejo de las Américas. Para el miércoles, el presidente del BCRA mantendrá reuniones de trabajo en el FMI. Allí estará acompañado por el secretario de Política Económica, Sebastián Katz su par de Finanzas Santiago Bausili y el de Hacienda, Rodrigo Pena. Ese día, Sandleris también hablará con representantes de grupos inversores. En esta negociación, se busca aplicar la Cláusula de Acción Colectiva que establece que si el 66% de los bonistas acepta la propuesta de reperfilamiento, el resto debe acatar, con un mínimo de 50% por especie. De esta manera, se busca evitar que surjan los famosos holdouts, aseguran en Hacienda. El jueves, Sandleris participará de la “Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales del CEMLA (Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos), y del encuentro de Ministros de Finanzas y Presidentes de Bancos Centrales del G20, al que también asistirá Lacunza. Los representantes del Gobierno argentino mantendrán ese día otro encuentro con inversores, en busca de lograr un acuerdo para reprogramar los pagos de la deuda soberana. En tanto, Lacunza se reunirá con el “Comité de desarrollo del Banco Mundial”, uno de los principales entidades multilaterales que financian obras de infraestructura en Argentina. Para el viernes, Lacunza y Sandleris se reunirán con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva y el primer subdirector gerente del FMI, David Lipton. Ambos funcionarios también mantendrán reuniones con los representantes de los países miembros del FMI. El economista Fausto Spotorno relativizó el carácter “urgente” de la llegada del desembolso de los US$ 5.400 millones del FMI, pero advirtió que “el problema estará el año próximo, cuando debamos pagar US$ 23.000 millones”. “Si el dinero del Fondo llega después (de las elecciones) no es tan grave, porque las mayores necesidades fiscales del Gobierno son en diciembre” cuando debe pagar sueldos, aguinaldos y bonos que vencen en ese mes, agregó el economista en declaraciones a Radio Mitre. “El tema más grave es el año que viene cuando debe enfrentar vencimientos por US$ 23.000 millones en el primer cuatrimestre, pero todo eso irá a restructuración”, dijo Spotorno. Lacunza ya había hablado a fines de septiembre en el consulado argentino en Nueva York con inversores extranjeros con vista al reprogramar el pago de los títulos emitidos bajo legislación internacional.