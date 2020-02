Lammens: "Me asombra que Macri descubra ahora la importancia del rol social de los clubes"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, sostuvo hoy que le "asombra" que el ex presidente Mauricio Macri, quien fue designado al frente de la Fundación FIFA, "descubra ahora la importancia del rol social que pueden cumplir los clubes", al advertir que durante el gobierno de Cambiemos esas instituciones fueron "asfixiadas".



"Durante los 4 años de Macri lo pasamos muy mal los clubes, nos han empujado de cualquier forma posible a convertirnos en sociedades anónimas, y hemos resistido los hinchas y los dirigentes", planteó Lamenns, quien hasta fines del año último se desempeñó como presidente del club San Lorenzo de Almagro.



En declaraciones al canal C5N, el funcionario afirmó además que a lo largo de la administración de Macri "los clubes de barrio, que son uno de los mayores capitales sociales de Argentina, fueron totalmente asfixiados con tarifas, empujándolos a que la gente no pueda pagar el arancel".



Por eso, sostuvo que "uno de los grandes desafíos" de su gestión es "recuperar el protagonismo de los clubes de barrio".



Si bien reiteró que no podía opinar sobre la designación de Macri en la FIFA porque "los Estados corren riesgo de desafiliación" de esa federación, Lammens sostuvo que le "asombra mucho" que el ex mandatario "descubra ahora la importancia del rol social que pueden cumplir los clubes".