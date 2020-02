Lammens: “San Juan supo construirse como destino turístico”

El ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lammens, estuvo hoy en San Juan encabezando el encuentro del Consejo Federal de Turismo y en la ocasión no dudó en ponderar lo realizado por el gobierno de Uñac para posicionar a la provincia a nivel país.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el expresidente de San Lorenzo, hizo mención al potencial de la provincia en enoturismo y dijo que el Gobierno de Alberto Fernández cambió las expectativas de la gente. Además catalogó a la temporada de verano que está a punto de terminar como “maravillosa”.

¿Cómo ve a San Juan en materia turística?

-Veo una provincia que tiene muy claro lo que quiere. Veo una provincia que más allá de sus atractivos naturales supo construirse como destino turístico. Tiene una política cultural que le trae turismo, tiene una política deportiva que le trae turismo y es emblemática a nivel país. Todo el país tiene mucho que aprender de San Juan en lo realizado durante estos años.

¿Por qué eligieron a la ministra de San Juan como presidenta del Consejo Federal de Turismo?

-De alguna manera es un reconocimiento a lo que viene realizando la provincia en materia de turismo. El gobernador tiene una visión estratégica en cuanto al turismo y el deporte, son políticas de estado. Además es para destacar el trabajo de Claudia Grynszpan, la notable capacidad que tiene y sin dudas es el brazo ejecutor, como ministra de Turismo, de una política exitosa en esta materia.

¿Qué cree que todavía le falta en materia turística a San Juan?

-Esa es una respuesta que tienen que dar las autoridades provinciales. En lo personal creo que han avanzado muchísimo. Tienen una política que es absolutamente admirable en materia de turismo. San Juan en los últimos 20 años tuvo que reconvertir su economía porque la vitivinicultura no alcanza para darles trabajo a todos los sanjuaninos y uno de los ejes de esa innovación fue el turismo y lo han hecho muy bien. Seguramente lo que falta por hacer lo tienen muy claro quienes se han encargado de llevar esta política muy exitosa adelante.

¿Habrá algún apoyo especial para el enoturismo?

-Creemos que San Juan y Argentina tienen una gran oportunidad con el enoturismo. Miremos lo que sucede con el vino argentino en el mundo. Vemos una gran oportunidad con los turistas de todo el mundo para que vengan y vean cómo se produce, que vivan desde adentro la experiencia del vino y en eso San Juan es una provincia pionera, junto a Mendoza y Salta. Es por eso que habrá un apoyo grande para todos los emprendedores que apuesten por el enoturismo.

¿Lleva 11 semanas como ministro de Turismo, por dónde pasaron las primeras decisiones?

-Nosotros venimos trabajando poniendo mucho foco en el turismo receptivo y esto tiene que ver con la importancia que tendrá el turismo en la generación de divisas. Estamos en conversaciones con las aerolíneas más importantes del mundo para que tengan a la Argentina como destino y esto ya está dando sus primeros resultados, como por ejemplo mantener el vuelo Madrid-Iguazú que iba a ser dado de baja.

¿Qué análisis hace de esta temporada de verano?

-El turismo interno tuvo una temporada maravillosa, todos los destinos han tenido una ocupación que superó el 90%. Mucho mejor a años anteriores.

¿A qué atribuye este cambio con relación a otras temporadas?

-Esto tiene que ver con el cambio de gobierno y el cambio de expectativas que esto generó en la sociedad. Las expectativas constituyen un factor central en la macroeconomía y con el nuevo gobierno cambiaron las expectativas de la gente.

¿El cambio de expectativas que dice usted que generaron fue más fuerte que la mala situación económica?

-En el 2015 1 de cada 2 argentinos realizaba un viaje al año, en 2019 sólo el 33% viajó. Esto tiene que ver con la caída brutal de la economía, del salario, de la falta de expectativas y de previsibilidad. Hasta hace muy poco no sabías cuánto ibas a pagar de luz, hoy eso no sucede. Los cambios no son mágicos, pero si estamos dando un mensaje que le llega a la gente y a los grandes sectores de la economía. Esto ya está generando un cambio.

¿Cómo van a trabajar en materia de turismo y prevención con relación al Coronavirus?

-Hemos acatado el protocolo que indica la Organización Mundial de la Salud, Argentina no es un país de riesgo pero corresponde que tomemos todas las medias del caso y es lo que estamos haciendo.

¿Cuál es el objetivo para los próximos meses de gestión?

-Uno de los grandes objetivos tiene que ver con el decreto que destina el 5% del total del Impuesto País al desarrollo de infraestructura en las provincias para recibir turismo. En eso vamos a trabajar en conjunto con todas las provincias, ya que el turismo tendrá una importancia estratégica en los próximos cuatro años del país.