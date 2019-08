Lamothe sedujo a Graciela Alfano y le hizo una ¿propuesta indecente?

El tempo pasa y Graciela Alfano continúa siendo una de las mujeres más atractivas de la Argentina. A lo largo de su trayectoria fueron muchos los hombres que se le acercaron, pero este lunes por la noche la sorprendió un galán al intentar seducirla en un evento: Esteban Lamothe.

Así lo contó la mediática en "Los Ángeles de la Mañana" mientras mostraban imágenes de cuando el artista le hablaba muy cerca. "El actor está en su mejor momento, viene de varios éxitos, está protagonizando ahora un éxito, pero me dicen que el diálogo fue así. El actor que le tiró los perros es Esteban Lamothe, un sex symbol, actor del momento. Él la buscó", anunció Ángel de Brito.

"Ahí él me estaba diciendo ‘Mi novia se llama Cathy (la actriz Katia Szechtman), es veiteañera’, yo ahí me quería matar y le dije ‘dejate de joder’, y entonces él me dijo ‘no, pero ella me parece que está de acuerdo’. Y ese es el hermano, que tiene una banda de rock. Estoy como Pampita, se me saltan los pelos", comentó la "angelita".

Las palabra de la diva no pasaron inadvertidas ya que dieron a entender que el actor de "El Marginal" le hizo una ¿propuesta indecente? Al respecto, Alfano acotó: "No se sabe bien si era que ella le daba permiso o qué. Yo salí corriendo porque ya no estoy en edad, 66 años es muy fuerte. Se me hace calabaza al auto, yo soy como Cenicienta. Tengo que llamar al cirujano plástico".

"¿Huele bien Lamothe?", indagó Andrea Taboada. Por lo que tajante Graciela contestó: "Sí, pero a mí además me gusta el olor a hombre".