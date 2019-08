"La Faraona" rompió con su pareja y quebró frente a sus seguidores

El popular humorista terminó su relación "en buenos términos" con quien era su pareja y lo confirmó en sus historias de Instagram: "El dolor es inevitable".

Martín Cirio, uno de los influencers más queridos de Instagram, anunció su separación como mejor lo sabe hacer: a través de sus historias en la red social. Sin embargo, no pudo evitar su tristeza ante la cámara y rompió en llanto en medio de su declaración.

“Ya no estoy más en pareja, es una mañana dramática Estoy del or… hace algunos días y me está costando mucho caretearla”, informó a sus seguidores ante las constantes preguntas sobre por qué no hablaba de su novio.

A modo de descargo, "La Faraona" plasmó en sus redes lo que vive más de una persona cuando se separa: “Es difícil. Me gustaría estar una semana sin hablar con nadie, mirar tele y llorar todo el día y no hacer más nada. Pero tengo un montón de shows, tengo giras, tengo que seguir con Instagram y YouTube. Además me divierte hacerlo y me saca un poco (del tema)”, reconoció.

En ese sentido, remarcó la diferencia entre su persona actual y cómo se encontraba cuando había cortado con “Nacho”, su famoso ex: “Es la primera vez que corto con alguien que no me caga y que es una excelente persona. Nunca pensé que iba a poder terminar bien con alguien, siempre terminé como el or… con todos mis ex. Los dos llegamos a la conclusión de que nos estábamos peleando mucho últimamente, es lo mejor para los dos, la estábamos pasando mal”.

“Es como que igual… No puedo ni hablar… Leo cualquier poema o cosas que me sensibilizan un montón y esto me da mucho miedo”, reconoció Cirio entre lágrimas. “Los dos pensamos mucho en no cortar por miedo al abismo, al vacío que sentís cuando te cortás con alguien”, sostuvo.

FUENTE: Rating Cero