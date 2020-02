Lanzan EP con material inédito de David Bowie

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El EP "Is It Any Wonder?", del fallecido David Bowie, ya se puede escuchar en las diferentes plataformas digitales, en lo que es lanzamiento completo de un corta duración que el compositor inglés grabó en 1995.



El nuevo material cuenta con siete tracks: "The man who sold the world" (Live Eno MIX); "Nuts"; "Fun" (Collwoy Mix); "The man who sold the world" (ChangenoBowie Version); "Stay 97"; "I can't read 97" y "Baby Univesal 97".



"The man..." es la única canción que ya se conocía y aparece en dos versiones en esta edición: la original que grabó Bowie y la mezcla realizada por el colaborar y reconocido músico Brian Eno.



“Agregué algunas voces adicionales y un pequeño sonar y remodelé la pieza para darle algo más de contorno”, dijo Eno en el lanzamiento.



Fallecido en 2016, Bowie es considerado como uno de los máximos referentes de la cultura del Siglo XX, con obras que superaron las barreras de la música para influenciar a artistas plásticos, cineastas y otros músicos.



Si bien "Is It Any Wonder?" tendrá formato físico, en la Argentina, por el momento, sólo estará disponible en formato digital.